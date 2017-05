ZDFneo bringt Politiker und Wähler zusammen

© ZDF/Thomas Kierok

Im Sommer zeigt ZDFneo sieben Folgen der Sendung "Volksvertreter". In dem Social-Factual-Format treffen drei wahlberechtigte Bürger auf jeweils einen Politiker, der eine ihnen gegensätzliche politische Position einnimmt.



Vor der Bundestagswahl im September wartet auch ZDFneo mit einem Format auf, das sich mit Politik beschäftigt. In "Volksvertreter" treffen ab Ende Juni Wähler auf Politiker, moderiert wird die Sendung von Jo Schück. Bei der Sendung mitmachen werden Politiker der Parteien, die realistische Chancen auf einen Einzug in den Bundestag haben. Das sind: Paul Ziemiak (CDU), Silke Launert (CSU), Tim Renner (SPD), Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen), Sevim Dagdelen (Die Linke), Markus Frohnmaier (AfD) und Lencke Steiner (FDP). Letztere dürfte geneigten TV-Zuschauer durch ihre Teilnahme an der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt sein - damals trat Steiner noch unter ihrem Mädchennamen Lencke Wischhusen auf.

Die Politiker treffen in der Sendung auf jeweils drei wahlberechtigte Bürger, die andere Ansichten haben als sie selbst. Die Bürger kommen aus allen Regionen, Milieus und Altersgruppen und bilden einen willkürlichen Querschnitt der Republik. Einen Tag verbringen Wähler und Politiker zusammen und während dieser Zeit hat der Politiker die Möglichkeit, seine Sichtweisen darzulegen und die Kritiker möglicherweise von seinen Standpunkten zu überzeugen. Am Ende des Tages wird abgestimmt: Konnte der Politiker die drei Bürger von sich und seinen Positionen überzeugen? Werden Gräben überwunden oder sogar zugeschüttet oder beharren Bürger und Politiker stur auf ihrer Einstellung? Die Idee zur Sendung beruht auf dem spanischen Format "Sleeping With The Enemy" des Produzenten Pausoka Entertainment und wird für ZDFneo von der Wieduwilt Film & TV Production umgesetzt. ZDFneo betont, bei der Auswahl der Protagonisten bewusst hauptsächlich junge Politiker, die bislang noch nicht so bekannt sind, eingeladen zu haben. Man habe auf prominente Politiker und die Spitzenkandidaten der Parteien verzichtet, da "deren Wahlkampfrhetorik hinreichend bekannt ist". Los geht’s am 29. Juni, pro Folge geht es um eine Partei. ZDFneo zeigt die Ausgaben ab 22:15 Uhr. Hier die Ausstrahlungstermine: 29. Juni 2017: CDU + CSU

6. Juli 2017: SPD

13. Juli 2017: Bündnis 90/Die Grünen

20. Juli 2017: Die Linke

27. Juli 2017: AfD

3. Juli 2017: FDP

