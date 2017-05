HSE24 überarbeitet seine Darstellung im TV leicht

© HSE24

Der Shoppingsender HSE24 geht ab sofort mit einem neuen Masken-Design on Air, der Look orientiert sich dabei an der Gestaltung des Online-Shops. Später sollen die HSE24-Sender in Italien und Russland nachziehen.



24.05.2017 - 11:20 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2017 - 11:20 Uhr

Zuschauer des Shoppingsenders HSE24 müssen sich an eine leicht veränderte Optik gewöhnen: Der Sender sendet ab sofort nämlich mit einem neuen On-Air-Masken-Design. Der Bereich, in dem die verschiedenen Produkte beschrieben werden und in dem auch alle wichtigen Informationen zu finden sind, orientiert sich nun stärker als bislang am Design des Online-Shops. Die Änderung erfolge auch, um "breitere Zielgruppen anzusprechen", heißt es vom Sender. Das neue Masken-Design wurde inhouse entwickelt und soll ab Ende Juni 2017 auch in Italien und Russland zu sehen sein.

"Mit unserem neuen On-Air-Masken-Design unterstreichen wir unsere Omnichannel-Strategie und geben uns ein einheitliches Gesicht auf allen Kanälen", sagt Jan Schulze, Geschäftsführer Merchandising & Marketing bei HSE24. Das Unternehmen will durch das neue Design TV, Online-Shop und Social Media miteinander verknüpfen. Passieren soll das unter anderem mit kurzen URLs in der Infoleiste, die auf Produktkategorien hinweisen. "Durch die Integration von Webshop-Informationen erhöhen wir die Wiedererkennbarkeit und den Service für unsere Kunden", sagt Schulze.

Teilen