Michael Kessler erhält neues Talk-Format bei ZDFneo

Anfang August kehrt Michael Kessler nicht nur mit neuen Folgen von "Kessler ist…" ins ZDF-Programm zurück, beim Spartensender ZDFneo erhält er zudem ein neues Talk-Format. In Autos wird er dann mit verschiedenen Promis sprechen.



24.05.2017 - 13:01 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2017 - 13:01 Uhr

"Sitzheizung gibt’s nicht" heißt das neue Talk-Format, das Michael Kessler ab August bei ZDFneo präsentieren wird. Insgesamt sechs Folgen sind ab dem 10. August immer donnerstags ab 22:15 Uhr zu sehen. Als Gäste angekündigt sind bereits Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Tim Mälzer und Jorge Gonzales. Kessler chauffiert in der Sendung die Promis und spricht dabei mit ihnen. Die Fahrzeuge variieren - vom Oldtimer bis zur Proll-Karosse ist alles mit dabei.

In lockerer Autofahr-Atmosphäre erhofft sich der Sender wohl, dass die Promis sich unbeobachtet fühlen und so etwas freier sprechen als in einem Studio. Produziert wird die Sendung von Riverside Entertainment. Das Konzept ist freilich nicht neu: "Comedians in Cars Getting Coffee" startete bereits 2012 bei Crackle, die kommenden Staffeln werden bei Netflix zu sehen sein. James Corden lädt zudem bereits seit einiger Zeit Promis in sein Auto zum "Carpool Karaoke". Bis vor kurzer Zeit gab es außerdem in Österreich die Sendung "Wahlfahrt", in der verschiedene Politiker vor wichtigen Wahlen von ORF-Moderator Hanno Settele im Auto interviewt wurden.

Darüber hinaus kehrt Michael Kessler im August auch mit neuen Folgen von "Kessler ist…" ins Hauptprogramm des ZDF zurück. Vier neue Episoden sind ab dem 4. August immer freitags ab 23:15 Uhr zu sehen. In den anstehenden Folgen verwandelt sich Kessler in Conchita Wurst, Uwe Ochsenknecht, Didi Hallervorden und Wolfgang Bosbach.

