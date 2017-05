"Bild" bei neuer Castingshow von Simon Fuller dabei

© Axel Springer

Der "Idol"-Erfinder Simon Fuller hat ein neues Projekt und sucht unter dem Namen "Now United" eine internationale Pop-Band. Als deutscher Medienpartner ist die "Bild" mit dabei, interessierte Sänger können sich ab sofort bewerben.



29.05.2017

Er hat zwar auch schon die Spice Girls und andere Stars gemanagt, den ganz großen Durchbruch schaffte Simon Fuller aber mit "Pop Idol". Die von ihm entwickelte Castingshow ist in etlichen Teilen der Welt adaptiert worden - die deutsche Version, "Deutschland sucht den Superstar", läuft bis heute. Nun hat Fuller ein neues Projekt am Start: Unter dem Namen "Now United" stellt er eine internationale Pop-Band zusammen, mit der er große Erfolge feiern will. Als deutscher Medienpartner ist die "Bild" mit an Bord.

Konkret wird für die Band jeweils ein Mitglied aus den USA, China, Mexiko, Südkorea, Russland, Indien, Deutschland, Senegal, Brasilien, Japan und Großbritannien gesucht. Die Band wird dann also elf Musiker umfassen - eine Art Kelly Family 2.0 sozusagen. Interessierte Künstler zwischen 16 und 19 Jahren können sich ab sofort und noch bis Ende Juni auf der entsprechenden Seite der "Bild" bewerben. Aus allen Bewerbern werden die zwei besten ausgewählt, diese müssen sich in den USA in einem Bootcamp beweisen. Dort entscheidet sich dann, welcher deutsche Künstler in die Band kommt. Im Spätsommer soll die Band stehen.

Ob die Band tatsächlich Erfolg haben kann, steht freilich noch in den Sternen. Schon allein die schiere Größe lässt einen weltweiten Durchbruch schwierig erscheinen. Bei der "Bild" heißt es jedenfalls, die Gruppe soll "auf den größten Musik-Events der Welt" auftreten. Man werde das Musik-Projekt langfristig begleiten - also auch über das Casting hinaus. Neben den Videos der Bewerber plant man auch Livestreams der Auftritte der Band.

Simon Fuller bezeichnet "Now United" als ein "Herzensprojekt", er kümmere sich um jedes Detail. "Es ist keine weitere Pop-Gruppe, sondern eher wie ein Sport-Team - deshalb elf Mitglieder –, in dem alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam Erfolg zu haben. Jeder kann bei Now United mitmachen, wenn er Talent, Begeisterung und eine außergewöhnliche Motivation besitzt. Ich möchte die höchsten Standards und eine intensive Konkurrenz um jeden Platz, so wie in jedem professionellen Sportteam. Now United wird von außergewöhnlichen Weltklasse-Profis unterstützt, die diese hoffungsvollen jungen Talente unterrichten und auf ihrem Weg begleiten werden."



Donata Hopfen, Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der "Bild"-Gruppe würdigt Simon Fuller als jemanden, der als TV-Macher und Manager "immer den ersten Schritt in neue Konzepte gewagt" habe. Mit der nun erworbenen Lizenz übernehme man die Rolle, die früher das Fernsehen hatte, sagt Hopfen. "Gemeinsam starten wir ein langfristig angelegtes Entertainment-Projekt, das unseren Partnern auf Bild.de neue Vermarktungsmöglichkeiten in jungen Zielgruppen insbesondere mit Native Advertising und individuellen Produktintegrationen eröffnet."

Es gab schon einmal einen relativ großen Versuch, eine internationale Pop-Band zusammenzustellen. "Big in America" fokussierte sich damals aber auf die USA, Großbritannien und Deutschland, die Idee stammte vom inzwischen verstorbenen Lou Pearlman. Aus der Show entstand schließlich die Band US5, die tatsächlich nach ihrer Gründung 2005 für einige Jahre erfolgreich war - vorwiegend aber im deutschsprachigen Raum.

