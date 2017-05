Viva castet Moderatoren-Nachwuchs für Chartshow

© VIVA

In den kommenden Wochen sucht Viva Verstärkung für sein Moderations-Team und startet aus diesem Grund einen Casting-Aufruf. Zehn Kandidaten müssen sich einer Jury stellen, drei von ihnen treten schließlich im Studio gegeneinander an.



29.05.2017 - 14:52 Uhr von Alexander Krei 29.05.2017 - 14:52 Uhr

So manch bekanntes Fernsehgesicht hat seine ersten Erfahrungen vor der Kamera einst im Musikfernsehen gesammelt. MTV und Viva waren also über einige Jahre hinweg wichtige Plattformen, auf denen sich der Nachwuchs ausprobieren durfte. Das hat sich durch diverse Umpositionierungen dieser Sender massiv geändert, doch jetzt will Viva zumindest wieder ein Stück weit an alte Traditionen anknüpfen.

Unter dem Titel "Viva sucht dich" ruft der Sender vom 1. Juni bis Ende August Moderations-Talente dazu auf, sich mit dem Ziel zu bewerben, in Zukunft regelmäßig für die Chartshow "Viva Top 100" vor der Kamera zu stehen. Wer Teil der Crew sein möchte, kann ein Video auf YouTube hochladen, das dann auf der Viva-Website geteilt wird. Ab Mitte Juni haben die Zuschauer die Chance, online für ihren Lieblingskandidaten abzustimmen.

Die besten zehn Kandidaten müssen sich schließlich in einer Vorentscheidung einer Jury stellen, die wiederum darüber entscheidet, welche drei Finalisten sich live im Studio einer Probe-Moderation stellen. Der Jury gehören bislang die Choreographin Nikeata Thompson und Viva-Moderatorin Melissa Lee "Vor zwei Jahren hat Viva mir die Chance gegeben, mich vor der Kamera zu beweisen", sagt Lee. "Darum freue ich mich jetzt umso mehr, zusammen mit dem Viva-Team nach neuen Talenten zu suchen, die sich auf die gleiche spannende Reise begeben."

Teilen