Tele Columbus und M7 verlängern ihre Zusammenarbeit

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und der Pay-TV-Plattform-Betreiber M7 haben ihre Zusammenarbeit verlängert, der neue Deal umfasst nun auch die Tele-Columbus-Tochtergesellschaften primacom und pepcom.



30.05.2017 - 14:24 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2017 - 14:24 Uhr

Die Pay-TV-Kunden von Tele Columbus und den Tochtergesellschaften primacom und pepcom sehen ihr Programm auch künftig über die M7 Group. Beide Unternehmen haben ihre langjährige Zusammenarbeit verlängert, das gaben sie heute auf der ANGA COM in Köln bekannt. M7 sorgt für die Paketierung, Verschlüsselung sowie den Uplink der Signale per Satelliten-Transponder und schafft so die technische Grundlage für die Einspeisung der deutschen und internationalen Inhalte in die Kabelnetze.

"Mit ihren technischen Plattform-Services und einem breiten Spektrum an zielgruppen­spezifischen Pay-T­V- und internationalen Programm-Paketen ermöglicht die Zusammenarbeit mit der M7 Group die Vermarktung eines attraktiven Senderportfolios innerhalb des gesamten Tele Columbus Verbreitungsgebietes", sagt Frank Posnanski, Finanzvorstand der Tele Columbus Gruppe. "Der umfangreiche Rechtekatalog trägt zudem dazu bei, den vollen Funktionsumfang unserer Anfang des Jahres erfolgreich gestarteten advanceTV Plattform zu nutzen und unseren Kunden somit ein optimales TV Erlebnis zu ermöglichen."

Martijn van Hout, Country Manager Germany & Austria der M7 Group S.A., ergänzt: "Wir freuen uns über die Erneuerung unserer Zusammenarbeit, die ein wichtiger Treiber für Pay-TV im deutschen Kabelmarkt ist. Von der weiter wachsenden Vielfalt und Qualität der digitalen Programm- und Dienstangebote profitieren die Kunden der Tele Columbus Gruppe. Zugleich stärken wir damit unsere Position als Einkaufsgemeinschaft für attraktive Pay-TV-Programme für unsere mehr als 140 Netzpartner."

