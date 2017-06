Link und Beisenherz vertreten Böttinger im WDR

© WDR/Melanie Grande

Das WDR Fernsehen wird ab Mitte Juli erstmals den "Kölner Sommer Treff" an den Start bringen und auf diese Weise den Urlaub von Talkerin Bettina Böttinger überbrücken. Als Vertreter fungieren einige Wochen lang Susan Link und Micky Beisenherz.



02.06.2017 - 15:41 Uhr von Alexander Krei 02.06.2017 - 15:41 Uhr

Auch in den Sommermonaten will das WDR Fernsehen seinen Zuschauern am Freitagabend eine Talkshow servieren: Wenn sich Bettina Böttinger mit ihrem "Kölner Treff" in der Pause befindet, zeigt der Sender vier Wochen lang jeweils freitags um 22:00 Uhr den "Kölner Sommer Treff" - und setzt dabei auf ein Moderatoren-Doppel. Präsentiert werden die Ausgaben von Micky Beisenherz und "Morgenmagazin"-Moderatorin Susan Link, die seit einigen Monaten auch schon durch den MDR-Talk "Riverboat" führt.

"Für unsere Zuschauer soll sich der 'Kölner Sommer Treff' wie ein entspannter, lauer Sommerabend anfühlen. Mit Gästen, die uns mit ihren Geschichten bewegen und begeistern", sagt Susan Link. Micky Beisenherz: "Bettina Böttinger ersetzen? Jetzt weiß ich endlich, wie Martin Schulz sich fühlen muss. Aber wenn es irgendwie zu schaffen ist, während Bettinas Urlaub die Leute vom Grill weg zu locken, dann nur zusammen mit Susan Link."

Die erste Ausgabe des "Kölner Sommer Treffs" soll am 14. Juli ausgestrahlt werden. Bettina Böttinger befindet sich dann zwar im Urlaub, bleibt für die Sommerfolgen aber als Produzentin involviert. Ab dem 18. August gibt es zunächst drei Best-Of-Ausgaben des "Kölner Treffs" zu sehen, ehe es ab dem 8. September mit neuen Folgen weitergeht.

Teilen