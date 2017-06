Drehstart: Amazon nennt erste Details zu "Pastewka"

© Amazon

Nachdem die Serie "Pastewka" bei Sat.1 keine Fortsetzung fand, kündigte im Februar Amazon an, neue Folgen zu produzieren. Nun haben die Dreharbeiten begonnen. Amazon nennt zudem auch einige Details zum Inhalt der neuen Staffel.



12.06.2017 - 10:18 Uhr von Uwe Mantel 12.06.2017 - 10:18 Uhr

Die von Amazon im Februar angekündigte achte Staffel von "Pastewka" nimmt Formen an: In Köln und Umgebung haben nun die Dreharbeiten für insgesamt zehn neue Folgen begonnen, die voraussichtlich noch bis Ende August andauern sollen und dann Anfang 2018 exklusiv für Prime-Mitglieder bei Amazon zu sehen sein werden. Anlässlich des Drehstarts hat Amazon auch erste Details zum Inhalt der neuen Staffel verraten.

Vier Jahre sind nach der letzten Folge vergangen und zu Beginn der neuen Staffel steckt Bastian in einer tiefen Krise. Aufgrund eines Missverständnisses trennt er sich von seiner Freundin Anne, Bruder Hagen hat mit seiner Svenja ein gutlaufendes Street-Food-Unternehmen und Nichte Kimberly eine eigene Rockband – nur Bastian spielt immer noch den "peinlichen Trottel mit dem dicken Hals" in der Sitcom von Annette Frier - damit endete die siebte Staffel einst. Er entscheidet, ab sofort alles anders zu machen und sein Leben umzukrempeln und merkt dabei nicht, dass sich seine vermeintliche Freiheit zur handfesten Midlife- Krise auswächst.

Das Stamm-Ensemble der letzten Staffel ist vollständig wieder mit an Bord. Neben Bastian Pastewka sind das Sonsee Neu als seine (Ex-)Freundin Anne, Matthias Matschke als sein Halbbruder Hagen, Cristina de Rego als dessen Tochter Kim, Dietrich Hollinderbäumer als Bastians Vater Volker Pastewka, Sabine Vitua als seine Managerin Regine Holl und Bettina Lamprecht als ungeliebte Nachbarin Svenja Bruck.

"Vier Jahre nach unserem letzten Abenteuer sind die Pastewkas endlich wieder beisammen. Die Serie hat über die inzwischen 12 Jahre nie aufgehört, mich glücklich zu machen. Tatsächlich haben uns die Fans nach jeder Staffel ermutigt, weiterzumachen, aber nie haben wir den Ruf des Publikums nach neuen Episoden so laut empfangen wie in den letzten Jahren. Anne, Hagen, Kim, Regine, Volker und Antifa-Bruck werden alle wieder dabei sein, sie sind der Erfolg der Serie und zugleich die beste Familie, die ich nie hatte. Es ist ein großes Geschenk, Pastewka fortzusetzen, noch dazu bei Amazon Prime Video, die sich so prima ins Herz der Serien-Fans gespielt haben. Wir versprechen eine bekloppte, alberne und überraschende Staffel mit den Dödeln Ihres Vertrauens. Viel Vergnügen!", so Bastian Pastewka.

"Die Fan-Reaktion auf die Ankündigung, dass 'Pastewka' bei Amazon Prime Video in die achte Runde geht, war enorm. Wir freuen uns sehr über 'Pastewka' als unser zweites deutsches Amazon Original und Bastian und sein Team dabei zu unterstützen, die bestmögliche Serie für die Fans zu produzieren", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland."

