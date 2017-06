RTLplus holt "Alles Atze" am Freitagabend zurück

© RTL Nitro / Stephan Pick

Am Freitagabend zeigt RTLplus derzeit alte Folgen früherer Sitcom-Hits. Ende Juli kehrt mit "Alles Atze" dann auch eines der bekanntesten Formate zurück, Atze Schröder ersetzt dann "Die Camper".



14.06.2017 - 13:37 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2017 - 13:37 Uhr

"Nikola", "Die Camper", "Ritas Welt", "Das Amt" - die Liste früherer, erfolgreicher RTL-Sitcoms ist lang. Alle diese Formate sind aber längst Geschichte, bei RTLplus erleben sie gerade jedoch einen zweiten Frühling. So ist der Freitagabend beim Sender fest in der Hand der Sitcoms - und nun kommt mit "Alles Atze" noch eine weitere hinzu. Ab dem 28. Juli zeigt RTLplus die Serie immer ab 22:45 Uhr in Doppelfolge. Los geht’s mit der ersten Folge der ersten Staffel, insgesamt wurden von "Alles Atze" 63 Episoden produziert.

"Alles Atze" ersetzt am späten Freitagabend "Die Camper", die in der Woche davor zum vorerst letzten Mal zu sehen sind. Davor sind ab 20:15 Uhr wie gewohnt "Ritas Welt", "Nikola" und "Das Amt" zu sehen. Trotz der logischen Programmierung tut sich der Sitcom-Block bei RTLplus schwer, Marktanteile von mehr als einem Prozent sind die Seltenheit. Am besten schlug sich bislang "Die Camper", das Format profitierte allerdings auch von dem recht späten Sendeplatz.

