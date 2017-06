Helge Fuhst wird Pogrammgeschäftsführer von Phoenix

© DWDL/phoenix © Phoenix/WDR/Annika Fußwinkel

Weil Michael Hirz sich demnächst in den Ruhestand verabschiedet, gibt es einen Wechsel an der Spitze von Phoenix. Für die ARD-Seite übernimmt zum neuen Jahr Helge Fuhst den Posten. Er bildet eine Doppelspitze mit Michaela Kolster



27.06.2017 - 14:32 Uhr von Uwe Mantel 27.06.2017 - 14:32 Uhr

Helge Fuhst rückt an die Spitze des öffentlich-rechtlichen Ereignis- und Dokumentationskanals Phoenix. die ARD-Intendanten haben dem Vorschlag von Tom Buhrow - der Posten beim in Bonn angesiedelten Sender wird traditionell vom WDR besetzt - zugestimmt. Fuhst wechselte Anfang 2016 zu Phoenix und ist dort derzeit schon stellvertretender Programmgeschäftsführer und Leiter der Abteilung Zentrale Aufgaben und Programm-Management. Die Nachfolge von Michael Hirz tritt er - sofern der WDR-Verwaltungsrat zustimmt - am 1. Januar 2018 an.

Phoenix wird gemeinsam von ARD und ZDF betrieben, daher ist auch die Programmgeschäftsführung paritätisch besetzt. Fürs ZDF fungiert Michaela Kolster als Phoenix-Programmgeschäftsführerin. Die Besetzung mit Helge Fuhst ist in einer Hinsicht bemerkenswert: Bislang war es stets so, dass das ZDF eine der konservativen Seite nahestehende Geschäftsführerin schickte, der WDR eine eher zum linken Spektrum neigende Person. Diese "Farbenlehre" ist nun nicht mehr gültig: Fuhst war einst Vorsitzender der Jungen Union in Cuxhaven, gehört der Partei inzwischen aber nicht mehr an.

Buhrow und Fuhst kennen sich seit vielen Jahren. 2008 verfolgte Fuhst den US-Vorwahlkampf bei NBC News in Washington, anschließend arbeitete er als Producer im ARD-Studio Washington. Seine journalistische Ausbildung absolvierte er beim NDR. Während Buhrows Zeit bei den "Tagesthemen" arbeitete Fuhst dort als Moderationsredakteur. 2013 holte Buhrow ihn als Persönlichen Referent des Intendanten zum WDR, 2015 wurde er stellvertretender Leiter der WDR-Intendanz, ehe er zu Phoenix wechselte. "Als programmerfahrener Manager ist Helge Fuhst eine ausgezeichnete Besetzung für diese Position. Er hat bereits wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung des Senders gestellt", so WDR-Intendant Tom Buhrow. "Mit seinem teamorientierten und klaren Führungsstil hat Helge Fuhst sich bisher viel Respekt eingebracht. Er ist ein journalistischer Kopf und Organisationstalent. Damit wird er Phoenix stärken."

Die ARD-Vorsitzende Karola Wille: "Phoenix ist ein Aushängeschild für öffentlich-rechtliche Informationskompetenz und ein wichtiger Bestandteil der ARD-Programmfamilie. Umso wichtiger ist es, dass wir hier einen Kollegen gewinnen konnten, der aus dem Informationsbereich der ARD kommt und zugleich bei phoenix schon zu Hause ist."

