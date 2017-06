Marcel Reif feiert Kommentatoren-Comeback in der Schweiz

© Sky

Nun sind auch die Champions-League-Rechte in der Schweiz vergeben: Teleclub hat sie sich gesichert und kann die Königsklasse ab dem nächsten Jahr zeigen. Mit dabei ist dann auch Marcel Reif, der beim Sender sein Comeback als Kommentator feiert.



28.06.2017 - 17:14 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2017 - 17:14 Uhr

Die Vergabe der Champions-League-Rechte war in den vergangenen Wochen eine spannende Angelegenheit - nicht nur in Deutschland. Während Sky und DAZN sich die Rechte in Deutschland und Österreich sicherten, gab es zunächst keine Infos, wo die Königsklasse des Fußballs ab dem kommenden Jahr in der Schweiz zu sehen sein wird. Nun herrscht aber auch hier Klarheit: Der Bezahlsender Teleclub hat sich die Rechte gesichert.

Anders als in Deutschland sollen in der Schweiz jedoch nicht alle Spiele im Pay-TV verschwinden. Der Sender hat bereits angekündigt, einzelne Spiele auch auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom live zu zeigen. Dieser Sender nimmt seinen Betrieb am 22. Juli auf. An einigen Spielen wurden zudem nur co-exklusive Rechte erworben, diese Spiele könnten dann auch beim SRG zu sehen sein. Das Finale der Champions League wird aber in jedem Fall bei Teleclub Zoom und damit im Free-TV laufen. Da sich Teleclub auch die Rechte an der Europa League sicherte, werden beide Wettbewerbe künftig beim Sender laufen.

Mit dem Erwerb der Champions-League-Rechte hat Teleclub auch ein Comeback von Marcel Reif angekündigt. Mit dem Finale der Champions-League im vergangenen Jahr hatte er ja seine Kommentatoren-Karriere eigentlich an den Nagel gehängt, ist aber weiterhin Dauergast in zahlreichen Sportsendungen, unter anderem beim "Doppelpass" von Sport1, wo er gemeinsam mit Thomas Strunz und Armin Veh als fester Experte fungiert. Auch bei den EM-Übertragungen von Sat.1 war er im Einsatz. Nun also die Rückkehr ans Kommentatoren-Mikro. "Ich hätte nie für möglich gehalten, bei Teleclub ein so umfassendes und spannendes Betätigungsfeld zu finden", sagt Reif. Er verspüre "unglaubliche Lust auf diese neue Aufgabe" und freue sich auf die Zukunft.

Wilfried Heinzelmann, CEO der CT Cinetrade AG und der Teleclub AG, sagt zu dem Erwerb der Rechte: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, unseren Sportfans in Zukunft diese fantastischen Fußballevents präsentieren und die Rechte in diesem international umkämpften TV-Markt in der Schweiz halten zu können. Mit dem Erwerb der Champions-League- und Europa-League-Rechte ist Teleclub nun definitiv das 'Home of Football'." Claudia Lässer, Geschäftsleitungsmitglied und Programmleiterin bei Teleclub, ergänzt: "Schön, dass wir mit Marcel Reif einen erfahrenen Champions-League-Experten ins Boot holen konnten, der bei uns sein Comeback als Kommentator gibt."

