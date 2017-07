"Babylon Berlin": Termin für die Weltpremiere steht fest

© X Filme/Degeto/Sky/Beta Film

Mit Spannung wird das 40 Millionen Euro schwere Mammut-Projekt "Babylon Berlin", das Sky und die ARD gemeinsam stemmen, erwartet. Bevor es Mitte Oktober bei Sky los geht, feiert die Serie Ende September ihre Weltpremiere in Berlin.



10.07.2017 - 12:24 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2017 - 12:24 Uhr

Bislang gab es von "Babylon Berlin" für die Öffentlichkeit nur einen mehrminütigen Trailer zu sehen, Ende September wird nun aber endlich enthüllt, was unter der Regie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries da für 40 Millionen Euro entstanden ist. Wie X Filme, ARD Degeto, Sky und Beta Film nun bekannt gaben, findet die Weltpremiere der Serie am 28. September im Berliner Ensembe statt.

Der Ort wurde mit Bedacht gewählt: Das legendäre Haus am Schiffbauerdamm feierte mit Brechts "Dreigroschenoper" in denselben Jahren Erfolge, in denen auch "Babylon Berlin" spielt. Zudem spielt in der Serie ein großer politischer Attentantsversuch im Berliner Ensemble. In Wien folgt am 2. Oktober dann die Österreich-Premiere, ehe ab dem 13. Oktober 2017 die Pay-TV-Ausstrahlung bei Sky startet. Das Erste ist mit der Free-TV-Auswertung Ende 2018 an der Reihe.

"Babylon Berlin" erzählt auf Basis der Bestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath im Berlin der 1920er Jahre das ganze Panoptikum der "aufregendsten Stadt der Welt" zwischen Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. Die Autoren und Regisseure Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries zeichnen für die Serie verantwortlich. In den Hauptrollen sind Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. In weiteren Rollen sind unter anderem Peter Kurth, Leonie Benesch, Lars Eidinger, Mišel Matičević, Fritzi Haberlandt, Jördis Triebel, Christian Friedel, Hannah Herzsprung, Benno Fürmann, Jeanette Hain, Marc Hosemann zu sehen.

Teilen