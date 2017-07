Tele 5 wirbt in neuer Kampagne für Europa

© Tele 5

Unter dem Motto "Europa ist geil - we belong together" hat Tele 5 eine Kampagne gestartet, mit der man die Vorzüge des Kontinents aufzeigen will. Dazu setzt man auf Wahlwerbespots und Plakate, hinzu kommen europäische Filme im Programm.



11.07.2017 - 13:07 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2017 - 13:07 Uhr

Im Bundestagswahlkampf können bald nicht nur Plakate und Wahlwerbespots von Parteien und Politikern gesehen werden, sondern auch welche von Tele 5. Der Sender hat nun nämlich die Kampagne "Europa ist geil - we belong together" gestartet und preist darin "den geilsten Kontinent der Welt" an. Dafür hat man die "EiG-Partei" ins Leben gerufen und einige Wahlwerbespots und Wahlplakate kreiert. Darüber hinaus sollen auch Video-Botschaften von prominenten Europäern auf Sendung gehen.

Tele 5 fordert seine Zuschauer zudem dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Via Social Media sollen die User sagen, warum sie Europa "geil" finden. Aber auch im Programm von Tele 5 wird sich die Kampagne niederschlagen. So gibt es ab dem 25. Juli zahlreiche Filme aus den unterschiedlichen europäischen Ländern zu sehen. Los geht’s mit dem französischen Thriller "Staat des Todes", danach folgt der spanische Film "Mörderland".

Weitere Filme, die im Rahmen der europäischen Wochen bei Tele 5 zu sehen sind: "Dancer in the Dark" aus Dänemark, "The French Job" aus Frankreich, "Detour" aus Norwegen, "Hideaways" aus Irland sowie "Torrente" und "Torrente 2" aus Spanien und viele weitere.

