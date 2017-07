Wige Media AG benennt sich in Sporttotal AG um

© _wige Media

Ende vergangenen Jahres kündigte die Wige Media AG einen radikalen Umbau weg vom Bereich TV-Produktion und Medientechnik an. Auf der Hauptversammlung trennte man sich nun auch vom alten Namen. Künftig firmiert die bisherige Wige als Sporttotal AG



20.07.2017 - 16:48 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2017 - 16:48 Uhr

Das Anfang des Jahres neu gestartete Portal sporttotal.tv, auf dem Videostreams aus Fußball-Amateurligen zu sehen sind, wird künftig zum Namenspaten des gesamten Unternehmens: Auf der Hauptversammlung wurde dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zugestimmt, die bisherige Wige Media AG in die neue Sporttotal AG umzufirmieren.

"Wir sind überzeugt, dass Sporttotal AG weit stärker für das zukünftige Geschäftsmodell des Unternehmens steht als die bisherige Firmierung. So sehen wir etwa in unserer neuen digitalen Plattform sporttotal.tv einen wesentlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen. Sporttotal AG steht damit für ein neues, erfolgversprechendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte", sagt Peter Lauterbach, CEO der Wige Media AG.

Nach der Pilotphase von sporttotal.tv im ersten Halbjahr hat die Wige Media AG gerade einen über zehn Jahre laufenden Rahmenvertrag mit dem DFB abgeschlossen. Ziel ist es, Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Videotechnik auszustatten, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf dem Online-Portal sporttotal.tv zu übertragen. sporttotal.tv soll nun deutschlandweit als die Bewegtbildplattform für den Amateurfußball etabliert werden.

