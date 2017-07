NDR sichert sich royale Doku mit Dianas Söhnen

© NDR/Oxford Film & Television

In einer Dokumentation, die in dieser Woche im britischen und amerikanischen Fernsehen gesendet wird, sprechen die Prinzen William und Harry erstmals vor der Kamera über ihre verstorbene Mutter. Im August läuft der Film auch in der ARD.



24.07.2017 - 16:23 Uhr von Alexander Krei 24.07.2017 - 16:23 Uhr

20 Jahre nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana mangelt es dem Fernsehen nicht an Dokumentationen. Jetzt hat sich der NDR die Senderechte an einer Produktion von Oxford Film & Television gesichert, die an diesem Montag in Großbritannien und in den USA im Fernsehen gezeigt wird. Der Film von Regisseur Ashley Gething sorgte im Vorfeld vor allem deshalb für Aufsehen, weil die Prinzen William und Harry darin erstmals vor der Kamera über ihre verstorbene Mutter sprechen.

"Der Film bietet neue und aufschlussreiche Einblicke in die Persönlichkeit von Prinzessin Diana. Er erzählt ihre Geschichte Dianas auch mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial der Familie", sagte NDR-Redakteurin Barbara Biemann. "Besonders emotional und beeindruckend wird er durch die persönlichen und gefühlsstarken Erinnerungen ihrer beiden Söhne und vieler ihrer Freunde."

Einen Ausstrahlungstermin für die Dokumentation, die hierzulande unter dem Titel "Unsere Mutter Diana - Ihr Leben und ihr Vermächtnis" gesendet werden soll, gibt es übrigens bereits: Das Erste zeigt sie am Montag, den 21. August um 20:15 Uhr. Aktuell wird bei Seelmannfilm in Hamburg eine deutsche Fassung der Produktion hergestellt.

Mehr zum Thema Vox und TLC mit mehrstündigen "Diana"-Dokus

Teilen