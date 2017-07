Führungswechsel beim Kabelnetzbetreiber Tele Columbus

© Tele Columbus

Ronny Verhelst, der seit April 2011 die Geschicke des drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreibers Tele Columbus lenkt, verlässt das Unternehmen im Februar kommenden Jahres. Seine Nachfolge tritt Timm Degenhardt an.



24.07.2017 - 19:47 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2017 - 19:47 Uhr

Ronny Verhelst wird das Unternehmen nach knapp sieben Jahren im Februar kommenden Jahres aus persönlichen Gründen verlassen. Sein Nachfolger Timm Degenhardt kommt vom schweizerischen Telekommunikationsanbieter Sunrise. CEO und Vorstandsvorsitzender wird er erst zum 1. Februar, ins Unternehmen tritt er aber bereits zum 14. August ein und wird zum 1. September 2017 für zunächst drei Jahre als weiteres Vorstandsmitglied bestellt. Die lange Übergangsphase soll eine fließende Übergabe der Geschäfte und die Kontinuität in der Unternehmensführung sicherstellen. Als Finanzvorstand fungiert weiterhin Frank Posnanski.

Tele Columbus hat eine finanzielle Restrukturierung und einen Börsengang im Jahr 2015 hinter sich. Durch den Aufkauf von primacom und pepcom, die bis dahin viert- und fünftgrößten Anbieter auf dem Markt, stärkte Tele Columbus seine Position als Nummer 3 auf dem Kabelmarkt. "Mit der im kommenden Herbst bevorstehenden Einführung eines neuen, einheitlichen Marktauftritts ist meine Mission, die Tele Columbus Gruppe zukunftsfähig aufzustellen, nun abgeschlossen", erklärt der gebürtige Belgier Ronny Verhelst. "Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich für ihren phantastischen Einsatz sowie allen Partnern des Unternehmens für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen knapp sieben Jahren - und hoffe auf Verständnis für meine persönliche Entscheidung, meinen Lebensmittelpunkt nun wieder in meine Heimat zu verlagern."

"Die Leistung von Ronny Verhelst lässt sich nicht hoch genug bewerten: Mit seiner großen Erfahrung, seinem strategischen Geschick, seiner außerordentlichen Umsetzungsstärke und seinem starken Antrieb hat er den Turnaround des Unternehmens geschafft und eine Erfolgsgeschichte geschrieben", so Frank Donck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Tele Columbus AG. "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Ronny Verhelst für diese Verdienste sehr herzlich danken und wünsche ihm schon heute für seine weitere berufliche und private Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Timm Degenhardt einen kompetenten Nachfolger gewinnen konnten, der den Telekommunikations- und Infrastrukturmarkt ebenfalls bestens kennt, über einen starken Kundenfokus und operative Erfahrung verfügt und die Digitalisierung der Medienindustrie in den vergangenen Jahren in verschiedenen Funktionen aktiv begleitet hat. Mit ihm gemeinsam möchten wir den einge schlagenen Wachstumspfad für das Unternehmen weiter fortsetzen."

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei der Tele Columbus Gruppe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die die neuen digitalen Anwendungen, die steigende Nachfrage nach Medieninhalten und zunehmende mobile Nutzung für einen leistungsstarken Breitband- und Entertainmentanbieter große Chancen bieten", so Timm Degenhardt, der das Management des Unternehmens bereits ab 14. August verstärken wird. "Gerade im deutschen Markt gilt es viele international bereits selbstverständliche Medien- und Technologie-Entwicklungen aufzuholen - und ein national präsenter, aber gleichzeitig auch lokal flexibler Anbieter wie Tele Columbus bietet hierfür beste Voraussetzungen."

