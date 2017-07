RTL: "Bachelorette"-Finalist bekommt keine Strafe

© MG RTL D

Mehr als zwei Millionen Zuschauer wollen gerne wissen, wem die "Bachelorette" im Finale ihre letzte Rose gibt - da kommen Fotos, die einen der Finalisten mit einer anderen Frau zeigen, eher ungelegen. Strafen sprach der Sender jedoch nicht aus.



26.07.2017 - 10:26 Uhr von Alexander Krei 26.07.2017 - 10:26 Uhr

Am Mittwochabend geht die aktuelle "Bachelorette"-Staffel bei RTL zu Ende und angesichts eigentlich gestiegener Quoten könnten die Verantwortlichen des Senders in Köln eigentlich rundum zufrieden sein. Eigentlich - denn die Website "Promiflash" veröffentlichte kurz vor dem Finale ein Foto, das einen der drei noch verbliebenen Kandidaten bei einem angeblichen Date mit einer ehemaligen Kandidatin von "Germany's next Topmodel" zeigen soll.

Die "Bild"-Zeitung wiederum berichtet, dass man darüber bei RTL nicht gerade erfreut ist. Auf DWDL.de-Nachfrage übt sich der Sender jedoch in Schadensbegrenzung. "Da 'Die Bachelorette' schon im Frühjahr aufgezeichnet wurde, sind aktuelle Fotos, auf denen sich Teilnehmer mit befreundeten Frauen unterhalten, nichts ungewöhnliches. Dass diese harmlosen Fotos in eine bestimmte Richtung interpretiert werden, ebenfalls nicht", sagte eine RTL-Sprecherin.

Zugleich stellte sie klar, dass keine Strafen ausgesprochen wurden. "Grundsätzlich wurden alle Teilnehmer, die noch in den jeweiligen aktuellen Folgen dabei sind, darum gebeten, nicht öffentlich aufzutreten." Daher sei auch das gemeinsame Public Viewing abgesagt worden. Zuletzt hatte der Marktanteil der Kuppelshow bei fast 16 Prozent gelegen - am Donnerstag wird man bei RTL wissen, ob die jüngst aufgekommenen Boulevard-Schlagzeilen der Quote geschadet oder womöglich sogar geholfen haben.

