"Outlander" wieder sehr schnell bei RTL Passion

RTL Passion hat Serien-Nachschub für den September angekündigt: "Outlander" zeigt man dann nur einen Tag nach der US-Premiere. Und kurz danach kehrt auch "Once Upon a Time" mit neuen Folgen zurück.

Wie schon im vergangenen Jahr zeigt RTL Passion die neue Staffel von "Outlander" auch in diesem Jahr direkt nach dem Start in den USA. Ab dem 11. September sind die 13 neuen Folgen der dritten Staffel immer montags ab 19:30 Uhr beim Sender zu sehen - im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Auch auf dem gewohnten "Outlander"-Sendeplatz am Dienstagabend ab 20:15 Uhr wird RTL Passion die jeweilige Folge noch einmal zeigen. Weltpremiere feiern die Folgen beim US-Sender Starz.

Nach einem dramatischen Cliffhanger in der zweiten Staffel geht es für Claire (Caitriona Balfe) und Jamie (Sam Heughan) ebenso turbulent weiter. Dabei knüpft die Geschichte genau an dem Punkt an, an dem Claire mit Jamies Kind unter dem Herzen zurück in ihre Gegenwart der 1940er Jahre reist – im Glauben, Jamie in der Schlacht von Culloden endgültig verloren zu haben. Zurück zuhause trifft sie auch auf ihren ersten Ehemann (Tobias Menzies). Derweil kämpft Jamie – der die Schlacht überlebt hat – im 18. Jahrhundert mit den Nachwirkungen dieser und lebt auf der ständigen Flucht vor den Engländern. Doch auch seine Sehnsucht nach Claire ist für ihn nur schwer zu ertragen.

Neben "Outlander" kehrt zwei Tage später auch "Once Upon a Time" zurück ins Programm. Ab dem 13. September zeigt RTL Passion 22 neue Episoden der Serie immer mittwochs zur besten Sendezeit. Die Folgen der sechsten Staffel liefen bis Mai in den USA, eine siebte Staffel ist bereits in der Produktion. Inhaltlich steuert in den neuen Folgen alles auf einen tödlichen Showdown hinaus, da Emma Visionen über ihren bevorstehenden Tod heimsuchen. Kann ihr vielleicht ein weiterer Retter helfen? Es scheint nicht so, denn dieser Retter ist zwar Aladdin (Deniz Akdeniz), doch er ist ein gebrochener Mann – verfolgt von Bösewicht Jafar (Oded Fehr) und einer verzweifelten Prinzessin Jasmin (Karen David). Doch damit nicht genug - der teuflische Mr. Hyde (Sam Witwer) verbreitet Angst und Schrecken in der Stadt. Erstmals können die Zuschauer in der neuen Staffel eine Musicalfolge der Serie sehen.