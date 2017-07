RTL zeigt "Comeback oder weg?" ab September

© MG RTL D

RTL hat einen neuen Starttermin für seine Promikinder-Sendung "Comeback oder weg?" angekündigt. Nachdem das Format zuletzt verschoben wurde, geht es nun im September los. Dann kehrt auch "Dance Dance Dance" zurück.



27.07.2017 - 14:49 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2017 - 14:49 Uhr

Eigentlich sollte "Comeback oder weg?" bereits Ende dieses Monats bei RTL starten, der Sender verschob das Format ohne Angabe von Gründen aber doch noch einmal nach hinten. Nun hat man einen neuen Starttermin angekündigt: Ab dem 3. September wird es die vier Folgen der ersten Staffel immer sonntags ab 19:05 Uhr zu sehen geben.

In dem Format werden Kinder prominenter Eltern mit Dingen konfrontiert, die die Elterngeneration noch bestens kennt, die inzwischen allerdings ausgestorben sind. In kurzen Einspielfilmen sind Originalaufnahmen aus den vergangenen Jahrzehnten zu sehen, die Kinder und Jugendlichen dürfen dann entscheiden: Haben diese Produkte ein Comeback verdient oder sind sie völlig zurecht in Vergessenheit geraten? Mit dabei sind unter anderem Verona Pooth, Hugo Egon Balder und Janine Kunze - und eben die Kinder der Promis.

Darüber hinaus hat RTL nun auch einen Starttermin für die neue Staffel "Dance Dance Dance" angekündigt. Ab dem 8. September startet die Tanzshow zur besten Sendezeit, sechs Folgen wird RTL dann zeigen. "Dance Dance Dance" tritt damit unter anderem gegen "Genial Daneben" an, das am gleichen Tag zurückkehren wird (DWDL.de berichtete).

