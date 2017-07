A&E zeigt neue Dokumentation über O.J. Simpson

© A&E

Derzeit entsteht in den USA eine neue Dokumentation über O.J. Simpson, der bald zur Bewährung aus dem Gefängnis kommt. In Deutschland soll der Film Anfang des kommenden Jahres bei A&E zu sehen sein.



27.07.2017 - 15:37 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2017 - 15:37 Uhr

Der ehemalige Football-Spieler O.J. Simpson ist auch rund neun Jahre nach seinem Haftantritt immer wieder Gegenstand medialer Berichterstattung. Zuletzt wurde bekannt, dass er voraussichtlich im Oktober auf Bewährung aus der Haft entlassen wird. Die Doku "O.J.: Made in America" wurde mit einem Oscar ausgezeichnet, auch viele andere Dokus beschäftigen sich mit dem ehemaligen Sportler. Nun hat A&E in den USA eine neue Doku unter dem Titel "Guilty: The Conviction of O.J. Simpson" angekündigt. Diese soll im Oktober in den USA laufen.

In Deutschland wird die neue Doku vom deutschen Sender A&E ausgestrahlt, nach derzeitigen Planungen wird man den Film Anfang 2018 zeigen. Für die Doku greift der Sender auf bisher unter Verschluss gehaltene Audioaufnahmen und Akten sowie Exklusivinterviews zurück, um zu beleuchten, wie es zur Verurteilung des ehemaligen Football-Stars kam. Richterin Jackie Glass, die ihn damals verurteilte, der damals die Ermittlung leitende Detective Andy Caldwell und weitere mit dem Fall betraute Personen sprechen darüber, was genau während des Raubüberfalls geschah und wie O.J. Simpson überführt werden konnte. Darüber hinaus analysiert der Psychologe Dr. Robert Schug Simpsons Verhalten während der Tat.

