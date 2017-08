Quoten-Not: RTL holt den "Blaulicht-Report" zurück

© RTL

Weil die "Verdachtsfälle" derzeit am Nachmittag nur noch selten auf einen grünen Zweig kommen, holt RTL den eigentlich aus dem Programm verbannten "Blaulicht-Report" schon ab Freitag wieder zurück.



03.08.2017 - 12:02 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2017 - 12:02 Uhr

Eigentlich hatte RTL im Mai den "Blaulicht-Report" aus seinem werktäglichen Programm genommen, auch ein im Juni durchgeführter Test um 15 Uhr wurde schnell wieder beendet. Und so laufen nun schon seit einigen Wochen bei RTL am Nachmittag drei Stunden lang "Verdachtsfälle". Doch auch hier sind deutliche Abnutzungserscheinungen zu erkennen, seit Jahresbeginn hat das Format deutlich an Zugkraft verloren. Nicht selten liegen die Marktanteile im tief einstelligen Bereich.

RTL reagiert nun - und holt ausgerechnet den "Blaulicht-Report" um 14 Uhr zurück, den man ja eigentlich aufgrund der schlechten Quoten aus dem Programm genommen hatte. Bereits ab diesem Freitag, den 4. August, ist im Anschluss an "Punkt 12" eine Folge der Scripted Reality zu sehen. Danach folgen zwei Folgen der "Verdachtsfälle". Ob diese Änderung eine spürbare Verbesserung der Quoten mit sich bringen wird, darf bezweifelt werden.





"Wir fahren weiterhin bei unseren Entwicklungen am Nachmittag zweigleisig", sagt eine Sendersprecherin kürzlich gegenüber DWDL.de. "Einerseits setzen wir gemeinsam mit unseren Partnern die Entwicklung im Genre 'Scripted' fort, andererseits produzieren wir, wie bereits kommuniziert, neue Factual-Piloten, die wir zum Season-Start on und off air testen werden." Eines dieser neuen Factual-Formate war "Verkauf’s zu Haus", das im Juni aber mit im Schnitt 8,4 Prozent Marktanteil auch nicht überzeugen konnte.

