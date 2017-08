Comedian Abdelkarim macht Wahl-Format bei RTL II

© RTL II

Auch RTL II will im Konzert der Wahl-Formate mitspielen und hat für Ende August den Start einer Sendung mit dem Kabarettisten Adelkarim angekündigt. Hinzu kommen drei weitere Reihen, die im Rahmen der "RTL II News" laufen werden.



03.08.2017 - 13:58 Uhr von Alexander Krei 03.08.2017 - 13:58 Uhr

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl wird auch RTL II ein Wahl-Format ins Programm nehmen. Unter dem Titel "Endlich Klartext - Der große RTL-II-Politikercheck" trifft der Comedian Abdelkarim auf Politiker der sechs aussichtsreichsten Parteien auf den Einzug in den Bundestag. Die erste Ausgabe ist am Dienstag, den 29. August um 22:20 Uhr zu sehen. "Stellen Sie sich vor: Ein RTL II-Typ fragt einen Marokkaner, ob er nicht Bock hätte, bei einem Polit-Format mitzumachen. Ehrlich gesagt klingt das schon sehr tragisch. Also habe ich zugesagt", so Abdelkarim über seine Beweggründe, die Sendung zu moderieren.

Mit dem Ergebnis ist der Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises zufrieden: "Es ist ein tolles Projekt geworden, mit vielen Momenten, die man so ehrlich und direkt in einem Polit-Format nicht erwartet." Der Clou: Seine Gäste wissen nicht, wohin Abdelkarim mit ihnen fährt. Vor Ort warten Menschen, die unmittelbar von den Auswirkungen der Parteiprogramme betroffen sind. Als Teilnehmer konnte RTL II Jens Spahn (CDU), Karl Lauterbach (SPD), Sahra Wagenknecht (Die Linke), Kerstin Anderae (Bündnis 90 / Die Grünen), Lencke Steiner (FDP) und Leif-Erik Holm (AfD) gewinnen.

"Wir sind deutlich näher an Parteien und Politikern als beispielsweise klassische Polit-Talks", verspricht RTL-II-Chefredakteur Matthias Walter. "Mit Abdelkarim konnten wir dazu einen der spannendsten, jungen Kabarettisten als Host gewinnen, der mit seiner direkten Art die gut trainierten Polit-Profis oftmals noch aus der Reserve locken kann." Produziert wird "Endlich Klartext!" übrigens vom Büro Berlin der doclights GmbH. Abseits davon will RTL II anlässlich der Wahl drei weitere Polit-Reihen starten, die ab sofort laufend in die "RTL II News" integriert werden, darunter das "Wahltaxi", in dem Moderator Christoph Hoffmann Kandidaten der Parteien im Stil von "Carpool Karaoke" interviewt.

Bei "Der Mitbewohner" übernachten Reporter unterdessen bei Wählern, begleiten sie im Alltag und berichten, welche politischen Themen sie bewegen. Daneben soll "Auf eine Pommes mit..." in Beiträgen und Talk die wichtigsten Sachthemen beleuchten.

