Vier Youtuber führen Live-Interview mit Angela Merkel

Vor der Bundestagswahl sucht Angela Merkel auch den Kontakt zu den jungen Wählern: Mitte des Monats lässt sie sich von vier Youtubern interviewen - das gab es so ähnlich schon einmal. Organisiert wird das Interview von Studio71.



08.08.2017 - 13:00 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2017 - 13:00 Uhr

Vor zwei Jahren hat ein Interview, das der Youtuber LeFloid mit Angela Merkel geführt hat, für viele Schlagzeilen gesorgt. Journalisten kritisierten das Gespräch und den Interviewer als zu harmlos, das Video erreichte dennoch mehr als fünf Millionen Klicks. Nun stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen von gleich vier Youtubern - LeFloid ist dieses Mal allerdings nicht dabei. Das verwundert etwas, wird das Gespräch vor der Bundestagswahl doch vom Multichannel-Netzwerk Studio71 organisiert, dem auch LeFloid angehört.

Als Fragensteller fungieren beim Interview, das am 16. August im Livestream zwischen 13 und 14 Uhr stattfindet, Mirko Drotschmann (MrWissen2go), Ischtar Isik, Alexander Böhm (AlexiBexi) und Lisa Sophie (ItsColeslaw). Gemeinsam kommen sie auf rund drei Millionen Abonnenten. Das Interview wird auf den Youtube-Channels der jungen Influencer ebenso zu sehen sein wie auf dem Kanal #DeineWahl. Unter diesem Hashtag können interessierte User ab sofort auch Fragen einreichen, die sie gerne von Merkel beantwortet hätten.

Studio71 fungiert als Produzent und übernimmt auch die Redaktion, das Multichannel-Netzwerk kümmert sich also um die inhaltliche Vorbereitung des Youtuber, will aber auch für eine authentische Umsetzung des Gesprächs sorgen. "Unser Ziel ist es, ein Format mit eigenständiger und zeitgemäßer Herangehensweise zu schaffen, das sich an den Gegebenheiten von Social-Media orientiert und den jungen Menschen dabei Politik auf Augenhöhe näher bringt", sagt Christian Meinberger, Chief Content Officer Studio71.

