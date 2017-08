"Grill den Profi": Wechselnde Köche ersetzen Henssler

© Vox

10.08.2017 - 06:00 Uhr von Uwe Mantel 10.08.2017 - 06:00 Uhr

Vom 20. August an zeigt Vox noch einmal drei Sommerspecials von "Grill den Henssler", dann ist nach acht Staffeln und einigen Specials Schluss. Steffen Henssler zieht es bekanntlich zu ProSieben, wo er bald in die Fußstapfen von Stefan Raab treten wird und sich künftig in "Schlag den Henssler" den Herausforderern stellt. Dass Vox auch ohne Henssler an dem Format festhalten will, stand aber von vornherein fest. Nun hat der Sender seine Nachfolgelösung präsentiert.

Aus "Grill den Henssler" wird "Grill den Profi" - es gibt also nicht einen einzelnen Nachfolger für Steffen Henssler, sondern wechselnde Profis, die gegen die prominenten Hobby-Köche antreten werden. Für den Herbst haben folgende Köche zugesagt: Roland Trettl, Christian Lohse, Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Benno Ullrich - viele davon kennen Vox-Zuschauer beispielsweise aus "Kitchen Impossible".

Wie bislang treten die Profis in drei Runden - Vor-, Haupt- und Nachspeise - gegen prominente Herausforderer an. Und wie bislang erfahren die Profis erst in der Show, welches Gericht sie ohne Vorbereitung kochen müssen. Auch an der sonstigen Besetzung ändert sich nichts: Überzeugt werden muss die Jury, die aus Reiner Calmund, Maria Groß und Gerhard Rettler besteht. Moderiert wird die Sendung von Ruth Moschner.

Mit "Grill den Profi" kehrt Vox ein Stück weit zu den Wurzeln des Formats zurück - hervorgegangen ist "Grill den Henssler" nämlich einst aus der "Kocharena", in der es keine feste Besetzung auf dem Posten des Profi-Kochs gab. Allerdings stellte sich der richtige Erfolg erst ein, als man sich auf Henssler festlegte. In den besten Zeiten bescherte Henssler Vox bis zu 13,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, in der letzten Staffel waren es trotz wachsender Show-Konkurrenz am Sonntagabend im Schnitt noch immer über 9 Prozent. Ob das ohne Henssler als Zugpferd gehalten werden kann, ist nun die spannende Frage. "Kitchen Impossible" stellte im Frühjahr bereits unter Beweis, dass es auch ohne Mälzer funktioniert. Doch wer weiß: Vielleicht kristallisiert sich im Lauf der Staffel ja auch der Koch heraus, der künftig regelmäßig am Sonntagabend antreten wird.

