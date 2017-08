RTL sucht ab Mitte September wieder das "Supertalent"

© MG RTL D / Christoph Assmann

Ab dem 16. September steht bei RTL am Samstagabend die mittlerweile bereits elfte Staffel von "Das Supertalent" auf dem Programm. Die größte Änderung im Vergleich zum Vorjahr ist die Besetzung der Jury, in der künftig Nazan Eckes Platz nehmen wird.



10.08.2017 - 16:04 Uhr von Uwe Mantel 10.08.2017 - 16:04 Uhr

RTL hat den Starttermin für die elfte Staffel von "Das Supertalent" bestätigt: Wie gehabt geht es wieder Mitte September mit der Show weiter, konkret am 16. September. Wie in den letzten Jahren umfasst auch die elfte Staffel "Das Supertalent" wieder 14 neue Folgen, die samstags um 20:15 Uhr zu sehen sein werden.

Ende Juli hat RTL bereits eine Umbesetzung in der Jury bekanntgegeben: Während neben Dieter Bohlen auch Bruce Darnell inzwischen zum festen Inventar der Show gehört, bleibt beim Platz in der Mitte die Fluktuaktion hoch. Nachdem dort in den bisherigen Staffeln schon Ruth Moschner, Sylvie Meis, Motsi Mabuse, Michelle Hunziker, Lena Gercke, Inka Bause und zuletzt Victoria Swarovski Platz nehmen durften, ist nun Nazan Eckes an der Reihe.

"Wie in jeder Staffel setzen wir neue Impulse und freuen uns, mit Nazan Eckes eine beim Publikum sehr beliebte, erfahrene und charismatische Moderatorin für die Jury gewonnen zu haben, die sich beim 'Supertalent' von einer ganz neuen Seite zeigen kann", erklärte RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger dazu. "Nazan Eckes wird das Dreamteam Dieter Bohlen - Bruce Darnell perfekt ergänzen. Zudem wird es auch die bei den Zuschauern beliebten "Publikumsjuroren" wieder geben."

