Amazon macht seinen DVD-Verleih Lovefilm dicht

Weil Filme und Serien immer häufiger gestreamt werden, ist der Online-FIlm-Verleih Lovefilm ins Hintertreffen geraten - das Versenden von DVDs kam zuletzt zunehmend aus der Mode. Jetzt hat Amazon bestätigt, den Dienst bald einstellen zu wollen.



11.08.2017 - 18:04 Uhr von Alexander Krei 11.08.2017 - 18:04 Uhr

Im Vergleich zu der Vielzahl an Streamingdiensten kam der Filmverleih-Service Lovefilm zuletzt reichlich antiquiert daher. Jetzt macht Amazon seine Plattform, über die Filme online bestellt und schließlich auf DVD oder Blu-ray nach Hause geschickt werden, endgültig dicht. Einen entsprechenden Bericht von "Golem" bestätigte Amazon am Freitag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

"Wir danken allen Kunden, die den Lovefilm-DVD-Verleih genutzt haben. In den letzten Jahren haben immer mehr Kunden Streaming-Services in Anspruch genommen, während gleichzeitig die Nachfrage nach DVDs und Blu-rays zum Ausleihen gesunken ist", erklärte Amazon in einer Stellungnahme. Lovefilm soll demnach zum 31. Oktober eingestellt werden.

Entlassungen sollen offenbar vermieden werden. "Wir planen, jedem betroffenen Lovefilm-Mitarbeiter eine andere, passende Rolle innerhalb von Amazon anzubieten und befinden uns diesbezüglich derzeit in Gesprächen", sagte ein Amazon-Sprecher. Lovefilm wurde Ende 2003 von einem Londoner Unternehmen gegründet und kam 2006 auf den deutschen Markt. 2011 übernahm Amazon den Dienst komplett.

