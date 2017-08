"Bild"-Talk: Blome interviewt Spitzenkandidaten vor Wahl

© Axel Springer

Im Rahmen des wöchentlichen "Bild"-Talks "Die richtigen Fragen" werden in den kommenden Wochen auch die Spitzenkandidaten der Parteien interviewt. Angela Merkel stellt sich bereits in der kommenden Wochen den Fragen von Nikolaus Blome.



SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt sich am 1. September ab 8:30 Uhr den Fragen von Blome. Die restlichen Termine mit den Spitzenkandidaten von FDP, Grünen, Linken und AfD will Springer in Kürze bekanntgeben. Im Anschluss an die jeweiligen Sendungen wird "Bild"-Reporter Moritz Wedel im Live-Talk zusammen mit Experten und Vertretern aus der Politik die Gespräche analysieren.

Derzeit befindet sich die "Bild" auf einer Deutschlandtour, um das Stimmungsbild im Land abzufangen. Diese Stimmung soll sich dann auch in den Interview widerspiegeln, Blome wird hier einige Fragen der Bürger aufgreifen. "Bild"-Chef Julian Reichelt erklärt: "Bei Bild Daily Special zur Bundestagswahl kommen die Bürger aus allen deutschen Ländern und Regionen zu Wort und können die richtigen Fragen, die sie bei der Wahlentscheidung wirklich bewegen, an die Spitzenpolitiker der Parteien stellen."

