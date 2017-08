"Brennpunkt und "heute-journal spezial" zu Barcelona

© ARD/ZDF

Aufgrund des Anschlags in Barcelona werden ARD und ZDF am Freitagabend ihr Programm ändern. Während Das Erste einen "Brennpunkt" zur besten Sendezeit zeigt, setzt das ZDF auf ein "heute-journal spezial" nach dem Bundesliga-Auftakt.



18.08.2017 - 16:24 Uhr von Timo Niemeier 18.08.2017 - 16:24 Uhr

Am Donnerstag sind bei einem Anschlag in Barcelona mehrere Menschen gestorben, unter den Verletzten befanden sich auch einige Deutsche. ARD und ZDF ändern aufgrund der Ereignisse am Freitagabend ihr Programm. So wird Das Erste ab 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" des HR zeigen. Darin will Moderator Markus Gürne den Hintergründen nachgehen: Waren die spanischen Sicherheitsbehörden gut gerüstet gegen den islamistischen Terror? Wie stark ist die Islamisten-Szene dort, und wie groß ist die Gefahr eines erneuten Anschlags?

Der Anschlag vom Donnerstag war der erste große in Spanien seit dem Zuganschlag 2004. Gürne spricht im "Brennpunkt" mit Peter Neumann, Terrorexperte des King's College in London, und Jörg Rheinländer, langjähriger Spanien-Korrespondent der ARD. Auch das ZDF wird sein Programm ändern, zeigt aber nicht wie sonst ein "ZDF spezial" im Anschluss an die "heute"-Nachrichten.

Stattdessen wird sich Claus Kleber ab 22:45 Uhr mit einem 15-minütigen "heute-journal spezial" melden und von den Anschlägen in Barcelona berichten. Dieses Vorgehen ist etwas ungewöhnlich, beim Blick auf das Programm in der Primetime aber nachvollziehbar: Bei einer Sondersendung am Vorabend würde sich "Bettys Diagnose" bis nach 20:15 Uhr ziehen. Hier wollen die Mainzer aber mit der Berichterstattung zum Bundesliga-Auftakt beginnen. Um 20:30 Uhr wird bereits das Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen angepfiffen.

