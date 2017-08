Nitro führt zweiten Film-Abend ein, "Law & Order" weicht

© NITRO

Ende September bricht der Männersender Nitro sein bisheriges Programmschema auf und führt einen zweiten Film-Abend unter dem Label "Nitrowood" ein. Die erfolgreichen "Law & Order"-Wiederholen werden auf dem Samstag geschoben.



24.08.2017 - 16:54 Uhr von Timo Niemeier 24.08.2017 - 16:54 Uhr

Mit den verschiedenen "Law & Order"-Serien am Mittwochabend fährt Nitro derzeit richtig gut. Erst gestern holte der Sender fast durchgängig mehr als 2,0 Prozent Marktanteil, nach Mitternacht holten zwei Folgen sogar noch starke 3,1 und 4,8 Prozent Marktanteil. Doch die Fans der Krimi-Reihe müssen sich bald umgewöhnen, Nitro hat nämlich einige Änderungen angekündigt, die man Ende September umsetzen wird.

So wandern die "Law & Order"-Serien ab dem 23. September auf den Samstagabend. Eine Woche später zeigt Nitro auch erstmals das zehn Jahre alte "Law & Order: Paris" ab 21:55 Uhr in Doppelfolgen. "Law & Order" ersetzt am Samstag "Walker, Texas Ranger", das nur selten überzeugen konnte. Durch den Wechsel auf den Samstagabend ist der Mittwoch frei, den Nitro künftig mit Filmen bespielen wird.

Der Mittwoch steht damit ab dem 27. September unter dem Label "Nitrowood", unter dem Nitro dienstags ja auch schon Filme zeigt. In der ersten Woche zeigt RTL mittwochs "Daredevil", "X-Men Origins: Wolverine" und "28 Weeks Later". Wobei die zwei letzten Filme lediglich Wiederholungen des Vortags sind.

Teilen