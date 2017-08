"Wer wird Millionär?" vor dem Aus? Jauch beschwichtigt

© RTL / Frank Hempel

Günther Jauch hat mit einer Aussage über seine Zukunft für viel Wirbel gesorgt, nun versucht er die Wogen zu glätten. So lange er, das Publikum und RTL Freude an "Wer wird Millionär?" hätten, werde es das Quiz auch weiter geben.



In einem Interview mit der "Hörzu" hat Günther Jauch mit einem möglichen Aus von "Wer wird Millionär?" kokettiert. Wenn im Sommer 2018 sein Handschlagvertrag mit RTL ausläuft, müsse man sehen, wie es weitergehe. Er habe immer dann aufgehört, "wenn es am schönsten war", ließ sich Jauch zitieren. Bei RTL rotierte man in den vergangenen Tagen aufgrund der Aussagen und bemühte sich zu betonen, dass ein Aus der Sendung oder ein Abgang von Jauch nicht im Raum stehen. Spekuliert wurde dennoch heftig.

Deshalb hat sich Jauch nun wohl genötigt gefühlt, die Sachlage noch einmal genauer zu erläutern. Gegenüber der dpa sagt er nun: "Solange das Publikum, RTL und ich Freude an der Sendung haben, wird es sie weitergeben. Mir macht die Sendung großen Spaß und im Moment spricht nichts dagegen, dass das noch lange so bleibt." Es sieht also nicht danach aus, als würde der RTL-Klassiker bald verschwinden - auch nicht 2018. In dieser Woche ist auch erst einmal die neue Staffel gestartet, mit 3,64 Millionen Zuschauern und 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war es aber ein eher holpriger Start.

