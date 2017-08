CBS übernimmt australischen Fernsehsender Ten

© Ten

Der australische Fernsehsender Ten bekommt einen neuen Eigentümer. CBS Corporation übernimmt das Unternehmen. Der US-Konzern nimmt den Kauf zum Anlass, um in Australien seinen Streamingdienst auf den Markt zu bringen.



28.08.2017 - 11:12 Uhr von Alexander Krei

Der US-Riese CBS Corporation erwirbt den in finanzielle Schieflage geratenen australischen Fernsehkonzern Ten. Das gab der Konzern nun bekannt. Teil des Deals ist neben weiteren Sendern auch der Kanal Eleven, an dem CBS bislang bereits 33 Prozent der Anteile hielt, sowie die digitale Plattform Tenplay. Ten zählt zu den drei größten kommerziellen TV-Anstalten Australiens und ist bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert auf Sendung.

Leslie Moonves, Chairman und CEO von CBS Corporation, sagte, man habe die Sicherheit, die eigene Programm-Experise auf einem Markt anzuwenden, der dem Unternehmen bereits bestens vertraut ist. Die Zustimmung der Behörden steht allerdings noch aus. Ten war in den 2000ern mit Quoten-Hits wie "Australian Idol" und "Big Brother" erfolgreich, machte zuletzt in Folge sinkender Reichweiten allerdings vorwiegend Schlagzeilen mit Management-Wechseln und Massenentlassungen.

Neben eigenen Inhalten will CBS künftig in die Produktion von Sport, Drama, Reality und Nachrichten investieren. Unklar ist dagegen noch die Zukunft des Soap-Dauerbrenners "Neighbours", der seit über 30 Jahren ausgestrahlt wird. Bei CBS sieht man im Kauf von Ten auch als Teil seiner internationalen Strategie, die den Start des Streamingdienstes CBS All Access in weiteren Ländern vorsieht (DWDL.de berichtete). Auch in Australien soll das Angebot, für das CBS inzwischen sogar eigene Serien produzieren lässt, an den Start gebracht werden.

Christopher Hill, Manager von Ten, zeigte sich zufrieden: Der Sender habe in der australischen Medienlandschaft über viele Jahrzehnte eine bedeutende Rolle gespielt, sagte Hill. Der Verkauf an CBS werde es dem Sender nun ermöglichen, "ein neues Kapitel mit einer starken und stabilen Basis" aufzuschlagen.



