RTL II zeigt "The Walking Dead" diesmal wieder täglich

RTL II hat den Ausstrahlungsrhythmus von "The Walking Dead" schon mehrfach verändert. Im vergangenen Jahr lief die Serie samstags in Doppelfolgen. Nun kehrt man wieder zum Modell von vor zwei Jahren zurück und zeigt sie täglich am späten Abend.



31.08.2017 - 17:06 Uhr von Uwe Mantel 31.08.2017 - 17:06 Uhr

Wer auf die Free-TV-Ausstrahlung der siebten Staffel von "The Walking Dead" wartet, für den wird Freitag, der 13. diesmal ein Glückstag sein: Ab dem 13. Oktober zeigt RTL II nämlich die 16 Folgen der siebten Staffel als Free-TV-Premiere. RTL II wird sie acht Tage lang im täglichen Rhythmus in Doppelfolgen ab 23:15 Uhr ausstrahlen.

In den neuen Folgen muss sich Ricks Gruppe einmal mehr einem unberechenbaren Gegner stellen, der schwere Opfer von der Gemeinschaft fordert. Die Gruppe macht sich auf die Suche nach neuen Verbündeten im Kampf gegen Negan und stößt dabei nicht immer auf Gleichgesinnte.

Damit kehrt RTL II wieder zu dem Rhythmus zurück, den man aus dem vorletzten Jahr kennt. Im vergangenen Jahr hatte man sich von der Event-Programmierung verabschiedet und "The Walking Dead" wöchentlich mit zwei bis drei Folgen am Samstagabend gezeigt. Die Marktanteile waren allerdings deutlich niedriger ausgefallen als in den Vorjahren, auch 2015 war die Reichweite aber bereits rückläufig gewesen.

Anders als in den letzten Jahren wird RTL II übrigens auch nicht mehr alle vorhergehenden Staffeln vor Ausstrahlung der neuen Folgen wiederholen, sondern beschränkt sich auf die Staffeln 5 und 6, die ab dem 4. Oktober um 23:15 Uhr zu sehen sein werden.

