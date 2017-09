Darts-Boom: Sat.1 & ProSieben Maxx zeigen World Series

© Sat.1

Die "Promi-Darts-WM" hat bei ProSiebenSat.1 offenbar die Lust auf mehr geweckt. Wenn im Oktober die "World Series of Darts - German Masters 2017" in Düsseldorf haltmachen, werden die Spiele prominent bei Sat.1 und ProSieben Maxx übertragen.



06.09.2017 - 14:40 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2017 - 14:40 Uhr

Dass Darts-Übertragungen für richtig gute Quoten sorgen können, beweist Sport1 nun schon seit einigen Jahren. ProSieben veranstaltete Anfang dieses Jahres erstmals die "Promi-Darts-WM" und fuhr damit ebenfalls gute Marktanteile ein. Und weil es so gut lief, will man bei der Sendergruppe offenbar mehr. Nun hat der TV-Konzern nämlich bekanntgegeben, die "World Series of Darts - German Masters 2017" in Düsseldorf zu übertragen.

Überraschenderweise ist neben ProSieben Maxx aber nicht ProSieben mit an Bord, sondern Sat.1. Das zweitägige Event beginnt bei ProSieben Maxx am Freitag, den 20. Oktober, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Nach zwei Stunden übernimmt dann schließlich Sat.1. Einen Tag später besteht fast das gesamte Sat.1-Programm aus den Darts-Übertragungen. So zeigt der Sender zwischen 14 und 18 Uhr Spiele, danach folgt eine kurze Pause. Ab 20:15 Uhr geht es dann schließlich bis nach Mitternacht weiter. Moderiert werden die Übertragungen von Matthias Killing und Andrea Kaiser.

Bei dem Turnier treten acht Top-Spieler der Professional Darts Corporation (PDC) gegen acht deutsche Spieler an. Gespielt wird im K.O.-Modus. Sämtliche Übertragungen sind auch im Livestream auf den Internetseiten der Sender oder über die entsprechenden Sender-Apps zu sehen.

