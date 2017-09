Neue Formate, neue Struktur: Die Details der HR-Reform

© hr

Der RBB hat die Rote Laterne unter den Dritten zuletzt an den HR abgegeben, die Hessen fielen in der Zuschauergunst immer weiter zurück. Das will man nun ändern: Fernsehdirektorin Gabriele Holzner schraubt am Programm.



Mit nur noch 5,2 Prozent Marktanteil im eigenen Sendegebiet war der HR im August das mit Abstand schwächste Dritte Programm der ARD. Während es beim bisherigen Sorgenkind, dem RBB, zuletzt einige Neuerungen gegeben hat, fielen die Hessen immer weiter zurück. Doch nun will auch der HR wieder angreifen: Die Programmreform vom Fernsehdirektorin Gabriele Holzner wird ab dem 11. September greifen. Herzstück dieser Reform sind einige neue Formate sowie thematisch ausgerichtete Tage.

Zu großen Veränderungen kommt es etwa am Montagabend. Dort war bislang zur besten Sendezeit die Doku-Reihe "Wunderschön" zu sehen. Diese muss ab kommender Woche für diverse Magazin-Sendungen weichen. So wird das Landesmagazin "defacto" auf 45 Minuten verlängert und immer montags ab 20:15 Uhr gezeigt. Im Anschluss daran stehen eine Verbraucher-Reportage und der "Hessenreporter" an. Der Sporttalk "Heimspiel!" verschiebt sich etwas nach hinten und beginnt künftig um 23 Uhr.

Am Dienstag setzt der HR auf Hessen-Inhalte und Comedy: So startet um 20:15 Uhr der neue "Städtetrip" mit Tobias Kämmerer. Ab 21 Uhr folgt schließlich "Wilde Camper", außerdem gibt es jeweils eine neue Staffel von "Herrliches Hessen" und "Erlebnis Hessen". Ab 23 Uhr übernehmen künftig Comedy-Formate: Neben der im Spätherbst startenden Reihe "strassenspass" stehen neue Folgen des "Comedy Towers" und die "strassenstars" auf dem Programm, hinzu kommen Aufzeichnungen von Bühnenprogrammen hessischer Comedians. Bislang wurden am späten Dienstagabend überwiegend Serien wiederholt. Mittwochs setzt der HR künftig im Anschluss an das Magazin "MEX." auf den "Tatort", auch danach geht es Fiktional weiter.

Die Wissens-Schiene des HR bleibt am Donnerstag: Dort beginnt die Primetime künftig mit dem Magazin "Alles Wissen", das "Hessenquiz" verschiebt sich nach hinten und beginnt um 21 Uhr. Ab 21:45 Uhr ist wie gewohnt "Das Dings vom Dach" zu sehen. Donnerstags laufen wie immer Reisereportagen, später sind dann diverse Talkshows zu sehen. Der Samstag steht weiterhin voll und ganz im Zeichen von Natur- und Tierdokus. Anstelle des "Tatorts" ab 21:45 Uhr zeigt der HR einen ARD-Degeto-Film. Am Sonntag beginnt man die Primetime mit Wiederholungen von ARD-Vorabendquizshows, nach der "Sportschau" folgt schließlich noch das "Hessenquiz".

Am Vorabend und am späten Nachmittag gibt es dagegen keine größeren Veränderungen. "hallo hessen" (ab 16 Uhr), "maintower" (ab 18 Uhr), die verschiedenen Service-Sendungen ab 18:50 Uhr und die "Hessenschau" vor der "Tagesschau" bleiben erhalten. Am Vormittag und Nachmittag gibt es leichte Anpassungen: Die Wiederholungen von "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" laufen künftig nicht mehr prominent ab 11:20 Uhr, sondern bereits in den frühen Morgenstunden. Statt zwei Spielfilmen am Nachmittag gibt es ab kommender Woche nur noch einen zu sehen, zwischen 13 und 14:30 Uhr zeigt man lieber noch zwei alte Ausgaben einer ARD-Quizshow.

"Mit der inhaltlichen Schärfung der einzelnen Sendetage wollen wir eine bessere Orientierung für die Zuschauer bieten und die eigenproduzierten Sendungen am Hauptabend ins Schaufenster stellen", sagt Fernsehdirektorin Gabriele Holzner. Grundsätzlich wolle man in Zukunft auch verstärkt auf Sonderprogrammierungen setzen. Erst am vergangenen Wochenende begleitete der Sender eine Bombenentschärfung in Frankfurt über mehrere Stunden hinweg und fuhr damit richtig gute Quoten ein (DWDL.de berichtete). Für Januar 2018 plane man zudem mit einem neuen Comedy-Format, so Holzner. Gegenüber DWDL.de äußert sich Holzner auch zum in letzter Zeit nachlassenden Zuschauerinteresse: "Ziel ist es, die derzeit rückläufige Akzeptanz zu drehen und wieder zu steigern."

