ProSiebenSat.1 steht hinter Extremsport-Streaming

Die ProSiebenSat.1-Unit 7Sports hat die Rechte an der Marke EdgeSport erworben und in diesen Tagen einen Streamingdienst für Extrem-, Action- und Fun-Sportarten gestartet. Darin ist auch ein Live-Feed enthalten, der rund um die Uhr sendet.



08.09.2017 - 10:06 Uhr von Alexander Krei 08.09.2017 - 10:06 Uhr

Amazon hat in dieser Woche angekündigt, neben Sport1 US auch ein Programm namens EdgeSport in sein Channel-Portfolio aufnehmen zu wollen (DWDL.de berichtete). So mancher fragte sich in diesem Zusammenhang allerdings, wer hinter dem neuen Sport-Angebot steckt. Inzwischen ist klar, dass 7Sports, die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1, die Rechte an der Marke EdgeSport sowie deren Inhalte von IMG Media erworben hat.

Das Angebot beinhaltet einen Live-Feed, der seinen Zuschauern rund um die Uhr Action- und Extremsport bietet. Dazu zählen etwa die Wettbewerbe der FIA World Rallycross Championship, der World Surf League oder der E-League in überwiegend englischer Sprache. Die Übertragungen sollen darüber hinaus auch zum Abruf bereitgestellt werden. Daneben verspricht ProSiebenSat.1 außerdem Hintergrund-Dokus zu den Events sowie Einblicke in das Leben der Athleten.

Empfangbar ist das Programm nicht nur bei Amazon Channels, sondern auch über eine App, die für iOS und Android zur Verfügung steht. Nach einer einwöchigen Testphase ist EdgeSport zum Preis von 2,99 Euro pro haben, das Abo kann jedoch monatlich gekündigt werden. Via Airplay ist es zudem möglich, EdgeSport auf den großen Bildschirm zu bringen. Eine Integration der Chromecast-Technologie von Google soll in Kürze verfügbar sein, heißt es.

