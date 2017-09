Bertelsmann investiert erneut in indische Start-ups

© Bertelsmann

Bertelsmann verstärkt seine Aktivitäten im indischen Markt und hat erneut in zwei Start-ups investiert, an denen man zuvor schon beteiligt war. Beide Unternehmen seien zuletzt rasant gewachsen, heißt es aus Gütersloh.



13.09.2017 - 13:34 Uhr von Timo Niemeier 13.09.2017 - 13:34 Uhr

Über seinen Fonds Bertelsmann India Investments (BII) ist der deutsche Medienkonzern Bertelsmann schon heute an zehn indischen Unternehmen beteiligt. Sie alle haben einen Fokus auf die Bereiche Digitale Medien, E-Commerce-Dienstleistungen, Fintech oder Bildung. Zum Portfolio zählen mit Treebo und Lendingkart auch zwei Start-ups, in die Bertelsmann nun noch einmal frisches Geld gepumpt hat.

Bei beiden Unternehmen habe man sich an einer neuen Finanzierungsrunde beteiligt, so der Medienkonzern. Bei Treebo fiel diese mit 34 Millionen US-Dollar recht hoch aus, bei Lendingkart ging es immerhin um 10,5 Millionen US-Dollar. Treebo wurde erst 2015 gegründet, inzwischen firmieren unter der Dachmarke aber schon rund 250 Partnerhotels in 50 indischen Städten. Die Unterkünfte garantieren dabei gewisse Standards wie kostenloses Frühstück und Getränke sowie freien Internetzugang. Lendingkart ist auf die Vermittlung von Krediten für kleine und mittelgroße Unternehmen in Indien fokussiert.

Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions bei Bertelsmann, sagt: "Indien ist eine Wachstumsregion mit hoher strategischer Relevanz für Bertelsmann. Sowohl Treebo als auch Lendingkart sind in den vergangenen Monaten rasant gewachsen - entsprechend freuen wir uns darauf, die erfolgreiche Entwicklung beider Unternehmen weiter eng mitzugestalten und zu unterstützen. Wir kommen beim Ausbau unserer Geschäfte in Indien gut voran und werden unsere Präsenz hier in den kommenden Jahren sowohl über Fonds-Investments als auch durch die Arbeit unserer Unternehmensbereiche vor Ort weiter ausbauen." Pankaj Makkar, Managing Director Bertelsmann India Investments, erklärte zudem, man werde auch in den kommenden Monaten Folgeinvestitionen tätigen und gänzlich neue Beteiligungen aufbauen.

Teilen