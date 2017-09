RTL Passion zeigt hochkarätig besetztes "Hollow Crown"

© MG RTL D/Carnival Film & Television Ltd

Bei RTL Passion wird's episch: Ab November zeigt der Pay-TV-Sender die siebenteilige britische Reihe "The Hollow Crown". Die hochkarätig besetzten Produktionen zeigen die blutigen Kämpfe um den englischen Thron.



Schon 2012 verfilmte die BBC einige der berühmten Königsdramen von Shakespeare für die Reihe "The Hollow Crown", 2016 nahm man sich dann seiner York-Tetralogie an. Mit einiger Verzögerung schaffen es die hochkarätig besetzten Produktionen nun auch ins deutsche Fernsehen: Der Pay-TV-Sender RTL Passion wird "The Hollow Crown" ab dem 6. November montags um 20:15 Uhr zeigen.

Die Besetzung liest sich wie das "Who is Who" der britischen Schauspielerriege. Mit dabei sind etwa Benedict Cumberbatch, Sir Patrick Stewart, Ben Whishaw, Jeremy Irons, Tom Hiddleston und Judi Dench. Ganz einfach zu konsumieren ist die Reihe über die blutigen Kämpfe um den englischen Thron freilich nicht: "The Hollow Crown" wartet mit anspruchsvollen Dialogen in Shakespeare-Sprache auf.

In den ersten vier von insgesamt sieben Episoden wird die Lancaster-Tetralogie verfilmt. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Aufstieg und Fall dreier Könige, die England nacheinander regierten: Zwischen 1399 und 1415 lieferten sich König Richard II, Henry IV und Henry V blutige Schlachten im Kampf um den Thron, Schauplätze sind hierbei der Königshof und imposante Schlachtfelder in England und Frankreich. In den Folgen 5 bis 7 werden die legendären Rosenkriege zwischen den rivalisierenden Königshäusern York und Lancaster ausgetragen, die von 1455 bis 1485 im Kampf um die Herrschaft zahllose Opfer forderten.

