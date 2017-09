"Hotel Herzklopfen": Sat.1 hat sein Trio fürs Senioren-Dating

© Sat.1

Wie angekündigt holt Sat.1 die belgische Datingshow "Hotel Römantiek", in der Singles im Rentenalter nochmal nach der großen Liebe suchen. Gleich drei "Reiseleiter" werden durch die Sendung führen, die bei Sat.1 "Hotel Herzklopfen" heißt.



21.09.2017 - 14:41 Uhr von Uwe Mantel 21.09.2017 - 14:41 Uhr

Datingshows im Fernsehen gab und gibt es unzählige - man muss also schon etwas Besonderes bieten, um da noch herauszustechen. Das belgische Format "Hotel Römantiek" schaffte es bei der Fernsehmesse MIPTV im Frühjahr, bei den Einkäufern Eindruck zu hinterlassen, indem es auf Kandidaten im Seniorenalter setzte. Sat.1 schlug zu und hat nun in einem Berghotel im Schweizer Bergün auch mit den Dreharbeiten für das Format begonnen, das hierzulande auf den Namen "Hotel Herzklopfen" hört.

Fest stehen damit nun auch die Moderatoren des Formats, die bei "Hotel Herzklopfen" als "Reiseleiter" bezeichnet werden. An der Seite der 24 Singles, die alle über 65 Jahre alt sind, stehen demnach "Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann, der u.a. aus der "heute-show" bekannte Comedian Lutz van der Horst sowie Youtuberin Sarah Mangione, die einige Male auch schon im Fernsehen vor der Kamera stand, etwa im RTL II-Format "WOW of the Week".

"Singles über Sechzig suchen noch einmal die große Liebe und ich darf helfen! Dazu noch die Geschichten der Männer und die Weisheiten der Damen – das wird so herzerwärmend, wir lassen die Heizdecken gleich daheim", schwärmt Daniel Boschmann. Sarah Mangione fügt hinzu: "Ich versuche nach dem Motto zu leben: Was Du Dir später wünschst getan zu haben, das tue jetzt! Das lässt sich auch auf die Liebe anwenden. Man sollte niemals aufgeben und es ist nie zu spät, die Liebe zu finden! Dass ich nun selbst Teil dieser tollen Reise sein darf, bei der Menschen genau das tun, macht mich unglaublich glücklich." Und Lutz van der Horst verspricht: "Es ist Zeit für positive Botschaften! Bei ‚Hotel Herzklopfen‘ werden wir die Liebe bringen – frei von Zynismus, aber mit viel Spaß!"

Produziert wird "Hotel Herzklopfen" von SEO Entertainment, Lizenzgeber ist The New Flemish Primitives. Bis zur Ausstrahlung wird noch einige Zeit vergehen, Sat.1 kündigt die Sendung nämlich erst für den Sommer 2018 an.

Teilen