Britischer Sky-Western "Tin Star" kommt nach Deutschland

In Großbritannien hat Sky die Neo-Western-Serie mit Tim Roth (u.a. "Lie to me") bereits vor einigen Wochen an den Start gebracht, Anfang November kommt die britische Produktion auch zum deutschen Sky.



25.09.2017 - 13:23 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2017 - 13:23 Uhr

Bei Sky profitiert man in Sachen exklusiver Serien-Inhalte weiterhin auch davon, dem in mehreren Ländern tätigen Sky-Konzern anzugehören. Ab dem 6. November zeigt man nun etwa die vom britischen Sky produzierte Serie "Tin Star" immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Wie üblich werden die zehn Episoden parallel auch bei Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar gemacht.

Sky beschreibt "Tin Star" als "harte Neo-Western-Serie". Im Mittelpunkt steht der Cop Jim Worth, gespielt von Tim Roth, der mit seiner Familie aus London in das beschauliche Little Big Bear in den kanadischen Rocky Mountains zieht. Während seine Familie mit der neuen Heimat anfangs fremdelt kommt das ruhigere Leben dem trockenen Alkoholiker Jim sehr entgegen. Bis die Firma North Stream Oil in der Nähe der Stadt eine Raffinerie errichtet, um Treibstoff aus Ölsand zu gewinnen. Die Kleinstadt wird plötzlich von billigen Arbeitskräften überrannt und bald halten Korruption, Drogen und Prostitution Einzug in Little Big Bear. Bei seinem Kampf gegen die Kriminalität bringt Jim nicht nur sich selbst, sondern seine ganze Familie in Gefahr.

