N24 verschiebt neuen Österreich-Talk um eine Woche

Der für diese Woche in Aussicht gestellte Talk von N24 Austria wird sich um eine Woche nach hinten verschieben, weil die BLM noch grünes Licht geben muss. Markus Föderl präsentiert dann zwölf Ausgaben von "Ausgesprochen".



26.09.2017 - 13:59 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2017 - 13:59 Uhr

Seit etwas mehr als einem Jahr ist N24 mit einem eigenen Ableger auch in Österreich vertreten, seitdem gibt es ein eigenes Werbefenster und ein Laufband mit österreichischen Nachrichten. Im Juni stellte man dann eine neue Talk-Reihe in Aussicht, die exklusiv für den österreichischen Markt produziert wird (DWDL.de berichtete). Der eigentlich für kommenden Mittwoch geplante Start der Sendung wird sich allerdings minimal verschieben, Stand jetzt geht es erst ab dem 4. Oktober los. Die Sendung ist dann immer mittwochs ab 18:30 Uhr zu sehen. Grund für die Verschiebung ist die bislang noch fehlende Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).

Inzwischen steht aber auch schon fest, wie das neue Format heißen wird: "Ausgesprochen". Der Journalist und Moderator Markus Föderl trifft in der Sendung prominente Österreicher aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zum Gespräch. "In der neuen Sendung sollen spannende Österreicherinnen und Österreicher zu Wort kommen. Kritisch und fair befragt. Mit der Chance, Gedanken auch zu Ende zu führen, eben auszusprechen", sagt er. In der ersten Sendung spricht der ehemalige n-tv-Chefredakteur Föderl mit Franz Fischler, dem ehemaligen Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft.

Insgesamt zwölf Ausgaben der Sendung wird N24 Austria zeigen, produziert wurden diese im Berliner Hauptstadtstudio von N24. Im großen DWDL.de-Interview erklärte WeltN24-Geschäftsführer Torsten Rossmann vor wenigen Tagen, der Talk sei ein weiteres Argument für die Zuschauer, zu N24 Austria zu wechseln. Viele Zuschauer empfangen noch das deutsche Signal des Senders. N24 ist in Österreich zudem auch auf der Suche nach Kooperationspartnern, bislang aber noch nicht fündig geworden. Mit dem eigenen Talk-Format geht der Nachrichtensender nun erst einmal auf eigene Kosten in Vorleistung.

