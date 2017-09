Opdenhövel moderiert "The Big Bounce" für RTL

© ARD/Paul Ripke

Interessante Verstärkung in der Unterhaltung: RTL hat nach übereinstimmenden Informationen von "Bild" und DWDL.de Matthias Opdenhövel für die Moderation der neuen Gameshow "The Big Bounce" gewonnen. Er kommt von der ARD, wo er weiterhin im Sport zu sehen ist.



27.09.2017 - 23:53 Uhr von Thomas Lückerath 27.09.2017 - 23:53 Uhr

Einen Starttermin für die neue RTL-Show gibt es immer noch nicht, aber die Moderationsfrage ist geklärt: „The Big Bounce“, eine neue Action-Gameshow aus dem Hause Endemol Shine Germany, wird präsentiert von Matthias Opdenhövel, der die vergangenen sechs Jahre exklusiv für die ARD moderierte. Dies berichtet „Bild“ am Mittwochabend. DWDL.de kann dies mit eigenen Quellen bestätigen. Opdenhövel bleibt weiterhin in seiner Rolle als Sportmoderator (u.a. „Sportschau“) im Ersten auf Sendung. In der Unterhaltung verstärkt der 47-Jährige hingegen künftig jedoch den Kölner Privatsender, der mit „The Big Bounce“ an den Erfolg von „Ninja Warrior Germany“ anknüpfen möchte.

„Wie in einem Videospiel müssen verschiedene Levels springend durchlaufen werden. Die Parcours, die es dabei zu bewältigen gilt, sind mit einer Vielzahl von Trampolinen bestückt und warten mit heiklen Hindernissen auf. Es bedarf Mut, Ausdauer und Körperbeherrschung“, heißt es beim Castingaufruf der Produktionsfirma. „The Big Bounce“ wurde bereits vor gut einem Jahr angekündigt von RTL und war zunächst für den Sommer 2017 erwartet worden. Doch im Sommerprogramm stand „Ninja Warrior Germany“ für sich. Ohne, dass es einen konkreten Starttermin gibt, ist nun klar: Die neue Show soll Fans des Genres im Winter versorgen.



Matthias Opdenhövel hatte nach seinem Wechsel von ProSieben zur ARD im Jahr 2011 auch einige öffentlich-rechtliche Show-Einsätze. Neben der Moderation von Sendungen wie „Starbiathlon“ oder „Brot & Spiele“ gab es mit „Opdenhövels Countdown“ auch eine auf ihn zugeschnittene Gameshow mit vier Ausgaben. Der große Erfolg blieb allerdings auch nach großen Formatveränderungen aus. Letzter Einsatz von Opdenhövel in der ARD-Unterhaltung war die Vorabend-Gameshow „Rate mal, wie alt ich bin.“



Sein Wechsel im Bereich der Unterhaltung bringt auch zwei alte Bekannte wieder näher zusammen: Matthias Opdenhövel und Frank Buschmann. Beide kennen sich aus gemeinsamen Jahren bei der ProSieben-Show „Schlag den Raab“. Für ihre RTL-Einsätze bringen beide die gleichen Qualifikationen mit: Da trifft die Kenntnis sportlicher Kommentierung auf die Leidenschaft zu unterhalten. Im persönlichen Stil unterscheiden sich die beiden aber deutlich - was Opdenhövel auch über „The Big Bounce“ hinaus zu einer wertvollen Ergänzung für das RTL-Programm machen könnte.

