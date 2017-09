"Luke" und "Hochzeit auf den ersten Blick" kehren zurück

© Sat.1

Ende Oktober hat die Pause von "Luke! Die Woche und ich" ein Ende. Das Format wird dann wieder im Schlepptau von "The Voice of Germany" zu sehen sein. Im November verheiratet Sat.1 dann zudem wieder Fremde miteinander.



28.09.2017 - 13:58 Uhr von Uwe Mantel 28.09.2017 - 13:58 Uhr

Mit dem Wechsel von "The Voice" vom Freitag auf den Sonntagabend wechselte im Herbst vergangenen Jahres auch "Luke! Die Woche und ich" gleich mit auf den späten Sonntag - und das mit Erfolg. Mit im Schnitt über zwölfeinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die dritte Staffel zugleich die mit Abstand erfolgreichste für die Show mit Luke Mockridge. Angesichts dessen kommt es also nicht überraschend, dass Sat.1 an dem Duo festhält: Ab dem 29. Oktober wird "Luke! Die Woche und ich" wieder sonntags gegen 22:30 Uhr im Schlepptau der Musikcastingshow zu sehen sein.

Noch ein anderes erfolgreiches Sonntags-Format von Sat.1 steht vor der Rückkehr: Ab dem 12. November geben sich sonntags gegen 17:30 Uhr wieder einander wildfremde Menschen, die sich auf dem Standesamt zum ersten Mal begegnen, das Ja-Wort. "Hochzeit auf den ersten Blick" geht dann in die vierte Staffel. Staffel 3 erzielte im vergangenen Jahr im Schnitt 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

