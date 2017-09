Musikshow: Kavka feiert bei Nitro 80er- und 90er-Party

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Markus Kavka bekommt eine neue Musikshow bei Nitro und präsentiert im November an zwei Abenden die besten Hits aus den 80er und 90er Jahren. Unterstützung erhält er dabei Musiker und Sänger Sebastian Madsen.



28.09.2017 - 17:40 Uhr von Timo Niemeier 28.09.2017 - 17:40 Uhr

Dass Markus Kavka ein ausgewiesener Musik-Experte ist, ist nicht erst seit gestern bekannt. Bei Nitro darf er daher nun eine neue Sendung moderieren, in der er die besten Hits aus den 80er und 90er Jahren präsentiert. Am 9. November zeigt der Sender ab 22 Uhr "80s Smash Hits powered bei Nitrolaut", in der Sendung geht es um die meist gestreamten Hits des Jahrzehnts. Eine Woche später geht es um die 90er Jahre. Unter dem Label "Nitrolaut" zeigte Nitro vor wenigen Jahren ein Musikmagazin.

Unterstützt wird Kavka von Musiker und Sänger Sebastian Madsen und weiteren Gästen. Nitro kündigt an, dass Kavka, Madsen und die anderen Gäste eine "Hausparty" feiern und dabei auch die Clips der besagten Smash-Hits zeigen. Zum Auftakt plant der Sender mit einem kompletten Musik-Abend: Am 9. November laufen zur besten Sendezeit zunächst zwei Ausgaben der von Thomas Gottschalk gesprochenen Reihe "40 Jahre Musikvideos". Den Abschluss an diesem Abend bildet die Dokumentation "The Eighties: Video Killed The Radio Star".

Am 10. November startet Nitro ab 22:05 Uhr zudem mit der zweiten Staffel der Crime-Doku "Real Detective - Fälle, die man nicht vergisst". In den Wochen davor liefen auf diesem Sendeplatz lediglich Wiederholungen des Formats. Vorher und nachher sind wie gehabt "Medical Detectives"-Wiederholungen zu sehen.

