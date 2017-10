Sky setzt in neuer Kampagne auf M'Barek und Matthäus

© Sky

Der Bezahlsender Sky hat eine neue Kampagne gestartet, in der man das breite Angebot in den Fokus rücken will, auch Sky Ticket soll verstärkt beworben werden. Als Markenbotschafter fungieren Elyas M’Barek und Lothar Matthäus.



05.10.2017 - 10:46 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 10:46 Uhr

Unter dem Motto "Das Alles bekommst du nur mit Sky" hat Sky jetzt eine neue Kampagne gestartet, die man gemeinsam mit Serviceplan Campaign X entwickelt hat und die nun noch für rund vier Wochen zu sehen sein wird. Beworben werden soll die laut Sky "einmalige Kombination aus exklusivem Live-Sport, neuesten Filmen und den besten Serien". Beworben wird zudem auch Sky Ticket, durch das Kunden Sky-Inhalte sehen können ohne eine lange Vertragsbindung einzugehen.

Zu sehen sein wird die Kampagne national in Print, TV, Kino und Digital. Für den TV-Spot stehen mit Elyas M’Barek und Lothar Matthäus zwei bekannte Sky-Gesichter vor der Kamera. Friedemann Flaig, Vice President Brand Communications bei Sky Deutschland, sagt zur Kampagne: "Mit dem Besten aus Live-Sport, Film und Serie stellt die Kampagne unsere exklusiven Inhalte in den Mittelpunkt - und zeigt gleichzeitig, wie flexibel sie für jeden Geschmack nutzbar sind: ob linear oder on demand, zuhause oder unterwegs, im Abo oder mit Sky Ticket. Das bietet im deutschen Markt so nur Sky. Genau diese Botschaft bringt die Kampagne auf den Punkt, perfekt mit Elyas M'Barek und Lothar Matthäus inszeniert."

Darüber hinaus hat Sky nun auch eine Umweltinitiative angekündigt. Bis 2020 will der Konzern das gesamte Einweg-Plastik aus dem Unternehmen verbannen. Diese Selbstverpflichtung ist Sky im Rahmen seiner Ocean-Rescue-Initiative eingegangen. Zudem ruft der Konzern einen 25 Millionen Pfund schweren Innovationsfonds zum gleichen Thema ins Leben. Außerdem will Sky mit dem WWF zusammenarbeiten, um Meeresschutzgebiete entlang der Küsten der europäischen Länder, in denen man tätig ist, zu wahren.

Teilen