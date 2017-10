Burda prüft neue Möglichkeiten für BonGusto

© Burda

Weil BonGusto als alleinstehender Bezahlsender nicht mehr ausreichend wachsen kann, prüft Burda nun, wie man den Sender wieder anschieben kann. Im Gespräch ist auch eine Rückkehr ins Free-TV, wahrscheinlicher ist aber eine Erweiterung des Themenschwerpunkts.



09.10.2017 - 19:20 Uhr von Timo Niemeier 09.10.2017 - 19:20 Uhr

Bis 2010 ist der Food-Sender BonGusto auch im Free-TV zu sehen gewesen. Weil Burda die Zukunft des Kanals aber offenkundig im Pay-TV sah, zog man beim frei empfangbaren Sender damals den Stecker. Nun gibt es bei Burda Überlegungen, erneut einen Free-TV-Ableger von BonGusto zu starten. "Da stehen wir aber erst am Anfang eines ergebnisoffenen Entscheidungsprozesses", sagt BurdaStudios-Geschäftsführer Hans Fink im DWDL.de-Interview. Entschieden sei noch nichts.

In jedem Fall stehen bei BonGusto Veränderungen an. "Wir sind mit dem, wo BonGusto derzeit als Bezahlsender steht, zufrieden. Mit diesem Stand-Alone-Angebot alleine werden wir uns in der Zukunft aber nicht mehr neu erfinden", sagt Fink. Man überlege daher, den Fokus zu erweitern. Neben der Gedankenspiele rund um einen möglichen Free-TV-Sender überlegt man im Medienkonzern auch, den Fokus des Senders zu erweitern. Derzeit hat sich BonGusto vor allem als Food-Sender positioniert. Eine Erweiterung könnte den weiter gefassten Bereich Ernährung mit einschließen. "Wir glauben, dass die Sensibilität der Nutzer bei diesem Thema stark zunimmt", so der BurdaStudios-Geschäftsführer.

Die geplante Erweiterung könnte auch Auswirkungen auf das digitale Portfolio des Unternehmens haben. So plane man auch ein digitales Service-Angebot, um eine deutschlandweite Community zum Thema Ernährung aufzubauen. "Das wäre ein interessantes zusätzliches Geschäftsmodell", sagt Hans Fink. Der Pay-TV-Bereich allein ist Burda ganz offensichtlich nicht mehr gut genug.

2016 hieß es außerdem, BonGusto überlege, künftig seine Einschaltquoten offiziell erheben zu lassen. Daraus ist bis heute aber nichts geworden - und auch in Zukunft gibt es wohl keine Quoten. Hans Fink sagt: "Wir hatten da zuletzt ein paar Tests laufen, weil wir mit Partnern wie den Experten von Goldbach überlegen, wann dafür der richtige Zeitpunkt wäre. Noch sind wir aber nicht so weit, wir diskutieren das sehr intensiv."

Das komplette Interview mit BurdaStudios-Geschäftsführer Hans Fink lesen Sie am kommenden Dienstag, den 10. Oktober.

