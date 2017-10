ZDF & Fremantle kooperieren für internationale Krimiserie

© obs/ZDF/Robert Viglasky

Das ZDF und FremantleMedia International arbeiten derzeit gemeinsam an einer sechsteiligen Krimiserie - "Hard Sun". Die deutsch-englische Ko-Produktion wird voraussichtlich im kommenden Jahr im ZDF zu sehen sein.



10.10.2017 - 17:10 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2017 - 17:10 Uhr

Unter dem Titel "Hard Sun" arbeiten das ZDF und die Fremantle-Tochter Euston Films derzeit an einer vorapokalyptische Krimiserie, die im kommenden Jahr in Deutschland zu sehen sein soll. In Großbritannien soll die Produktion bei BBC One laufen, für die USA hat sich der SVoD-Dienst Hulu die Rechte gesichert. Die Drehbücher stammen von Neil Cross, der sich bereits für "Luther" verantwortlich zeichnete. Auch die Hauptdarsteller sind schon gefunden: Jim Sturgess und Agyness Deyn spielen unter der Regie von Brian Kirk ein ungleiches Ermittlerpaar, das den bevorstehenden Zusammenbruch der Welt verhindern will.

Inhaltlich beschreibt das ZDF die Serie so: Bei ihren Ermittlungen im Todesfall eines Computerhackers stoßen die Detectives Charlie Hicks (Jim Sturgess) und Elaine Renko (Agyness Deyn) auf Hinweise, dass die Welt in fünf Jahren zerstört sein wird. Die Regierung will diese erschreckende Tatsache mit allen Mitteln geheim gehalten. Hicks und Renko werden zu Gejagten und müssen all ihren Einfallsreichtum aufbringen, um sich selbst und die Menschen, die sie lieben, zu beschützen. "'Hard Sun' ist ein außergewöhnliches Programm. Als wir die Pilotfolge gelesen haben, wussten wir, dass das etwas Besonderes wird", sagt Susanne Müller, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm. "Die Drehbücher von 'Luther'-Erfinder Neil Cross sind fesselnd und ambitioniert und enthalten alle Zutaten für eine herausragende Serie. Schon in den ersten Mustern konnten Agyness Deyn und Jim Sturgess als Renko und Hicks absolut überzeugen. Wir freuen uns, die Serie als eines unserer Highlights 2018 im Programm zu haben." Maximilian Bolenius, Senior Vice President der Fremantle Media International Deutschland, ergänzt: "Mit den fantastischen Drehbüchern von Neil Cross und einem faszinierenden Ermittlerpaar repräsentiert 'Hard Sun' bestes europäisches Premium-Krimidrama und wird zur spannenden Unterhaltung für die deutschen Zuschauer. Wir sind froh, das ZDF an Bord zu haben und freuen uns auf den Start der Serie im kommenden Jahr."

Teilen