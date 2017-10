Österreichs Private tun sich am Wahlabend zusammen

© Moni Fellner

Wenn Österreich am kommenden Sonntag wählt, wird es am Abend zu einem Novum kommen. Erstmals diskutieren die Spitzenkandidaten der Parteien zur besten Sendezeit nicht im ORF, sondern bei einigen Privaten, die sich dafür zusammenschließen.



10.10.2017 - 20:26 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2017 - 20:26 Uhr

In Österreich sind die Machtverhältnisse im Fernsehen eigentlich ziemlich klar geregelt: Der ORF ist Marktführer bei Jung und Alt, die eigenständigen Privatsender, die auch Österreich-Inhalte zeigen, können meist nur Duftmarken setzen. So ist es auch in diesem Wahlkampf, wo ATV und Puls 4 zuletzt immer wieder mit Quotenrekorden aufwarten konnten, der ORF aber mit den gleichen Formaten regelmäßig deutlich mehr Zuschauer anlocken konnte. Am Wahltag wird es dennoch zu einem einmaligen Ereignis kommen.

Die Spitzenkandidaten der Parteien diskutieren ab 20:15 Uhr nämlich nicht wie sonst im ORF, sondern bei den Privaten. Dafür haben sich Puls 4, ATV, Servus TV und das zuletzt von der Tageszeitung "Kurier" übernommene Schau TV zusammengetan. Sie produzieren die Sendung gemeinsam. Zugesagt haben alle Spitzenkandidaten bis auf die der Grünen, die bislang nur angefragt ist. Die gemeinsame Sendung läuft bis 21 Uhr, danach zeigen die Sender wieder eigenes Programm. Moderiert wird die Elefantenrunde von Puls4-Infochefin Corinna Milborn und ServusTV-Moderator Michael Fleischhacker. "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter spricht anlässlich der Kooperation von einem "Meilenstein in der heimischen Fernseh-Geschichte".

ProSiebenSat.1Puls4 dürfte damit auch die Vorgabe der Wettbewerbshüter umschiffen, die im Zuge der ATV-Übernahme eine Eigenständigkeit der ATV-Nachrichtenredaktion gefordert hatten. Zuletzt warnten die Wettbewerbshüter den Konzern vor einer einheitlichen Wahlberichterstattung von ATV und Puls 4. Da mit Servus TV und Schau TV nun zwei weitere Sender an Bord sind, dürfte sich die Situation ändern.

Schon tagsüber arbeiten die Sender am Wahl-Tag in der Berichterstattung zusammen, wobei die einzelnen Kanäle mit ihren Sendungen getrennt starten. So startet Puls 4 bereits um 12 Uhr mit einem "Café Puls am Wahltag", ab 16:30 Uhr zeigt ATV "Meine Wahl". Schau TV beginnt ebenfalls ab 16:30 Uhr mit eigenem Programm. Ab 16:45 Uhr schalten die drei Sender bis 19:15 ihr Programm zusammen, Servus TV beteiligt sich nur an der Elefantenrunde zur Primetime. Zwischen 19:15 und 20:15 Uhr berichten alle Sender eigenständig.

Teilen