Springer bringt "Business Insider" nach Spanien

Das Wirtschaftsportal "Business Insider" soll noch im Dezember auf dem spanischen Markt starten. Hinter dem Angebot steht Axel Springer España. Es ist schon die dritte "BI"-Edition, die in Verbindung mit einer Springer-Tochter entsteht.



14.12.2017 - 18:42 Uhr von Alexander Krei 14.12.2017 - 18:42 Uhr

Axel Springer hat angekündigt, noch in diesem Monat eine spanische Version von "Business Insider" starten zu wollen. Es handelt sich dabei um die 16. internationale Version des Wirtschaftsmediums und die dritte Edition, die in Verbindung mit einer Springer-Tochter entsteht. Der Verlag will sich mit dem Angebot in Spanien an eine breite wirtschaftlich interessierte Zielgruppe richten und sowohl Start-up-Gründer als auch CEOs etablierter Unternehmen ansprechen.

"Axel Springer España ist ein Partner, der hervorragend auf dem spanischen Markt vertreten ist und sich ausgezeichnet mit digitalen Angeboten auskennt. Gemeinsam werden wir 'Business Insider' in Spanien erfolgreich an den Start bringen", zeigt sich Henry Blodget, CEO und Editorial Director von Business Insider Inc., überzeugt. Manuel del Campo, CEO von Axel Springer España: "Das wird unser Portfolio in Spanien, bestehend aus dem innovativen News-Service Upday und unseren Verticals zu den Themen Auto, Technik und Unterhaltung ausgezeichnet ergänzen."

