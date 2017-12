Weihnachtsgeschenk: MTV schon jetzt frei empfangbar

© MTV

MTV bereitet seinen Fans ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Der Musiksender ist ab sofort flächendeckend über Kabel und Satellit empfangbar, der offizielle Start war für 2018 angekündigt. Kurz vor Heiligabend soll es zudem ein Launch-Special im Programm geben.



In den vergangenen Jahren hat MTV keine große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung gespielt. Das hatte auch ganz entscheidend damit zu tun, dass der Sender ab 2011 nur noch im Pay-TV sendete. Seit Anfang des Jahres wird das Programm nun schon als Livestream im Netz angeboten, im Sommer kündigte Viacom dann schließlich an, MTV 2018 ins Free-TV zurückholen zu wollen. Nun legt MTV einen Frühstart hin: Zwar war bekannt, dass der Sender bei einigen Verbreitungspartner schon im Laufe des Dezembers zu sehen sein wird, ab sofort ist MTV aber flächendeckend über Kabel und Satellit zu empfangen.

Passenderweise war das erste Musikvideo heute morgen um 6 Uhr "Don’t Look Back in Anger" von Oasis. Zum Start ist der Sender bereits in den großen Kabelnetzen von Unitymedia, Vodafone und PŸUR (Tele Columbus) vorhanden. Neben den klassischen Empfangswegen Kabel und Satellit bleibt das Programm auch per Livestream auf der Webseite und über die MTV-App verfügbar.

Kurz vor Heiligabend plant MTV zudem ein großes Launch-Special: Am 23. Dezember will man die Rückkehr ins Free-TV ab 21:10 Uhr feiern. Dann zeigt man die Premiere von "Dare to Live", eine neue Dokureihe in der Videostar Rory Kramer mit bekannten Musikern an deren Grenzen geht. In den ersten drei Folgen der neuen Serie trifft Rory dabei auf Shawn Mendes, die Chainsmokers und Martin Garrix. Ab 22:30 Uhr geht es in "MTV Buzz"-Special "Uli und die Vidiots" um die besten, denkwürdigsten und absurdesten Musik-Videos der Geschichte. MTV-Moderatorin Uli Brase lädt Cro, Samy Deluxe, Romano, Ingmar Stadelmann und weitere prominente Gäste auf ihre Couch ein, um Video-Highlights gemeinsam unter die Lupe zu nehmen. Anschließend zeigt MTV ab 23 Uhr die "Top 100 Offiziellen Jahrescharts".

Mark Specht, General Manager Germany, Switzerland & Austria bei Viacom International Media Networks, erklärte vor wenigen Wochen im Interview mit DWDL.de, dass das Programm von MTV einen Schwerpunkt auf Musik haben soll. In der Vergangenheit stand MTV ja nicht selten für Trash-Dokusoaps. Künftig wolle man 13 Stunden lang Musik am Tag zeigen, unter anderem am späten Abend und am Vormittag. "Zu manchen Tageszeiten sind gewisse Zielgruppen einfach nicht zuhause bzw. in der Lage ein Programm zu verfolgen. Da machen wir in den Nachmittagsstunden Programm, das sich eher an den jüngeren Teil unserer Zielgruppe richtet und werden dann im Tagesverlaufs erwachsener", so Specht damals. Neben Musik werden daher auch Formate wie "Just Tattoo of Us" oder "Ex on the Beach" bei MTV zu sehen sein.

Und warum kehrt MTV gerade jetzt zurück ins Free-TV? Was hat sich an der Ausgangslage zu 2011 geändert? Mark Specht erklärte damals gegenüber DWDL.de, dass das Wettbewerbsumfeld ein völlig anderes sei als 2010/11. "Mit der vollzogenen Digitalisierung der Kabelnetze in Deutschland gibt es mehr Kapazitäten für den Launch neuer Sender. [...] Dazu kommt durch die fortgeschrittene Fragmentierung des Marktes die gestiegene Akzeptanz kleinerer, speziellerer TV-Umfelder bei Werbekunden und Agenturen."

