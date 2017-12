Sat.1 holt Senior-Ableger von "The Voice" nach Deutschland

© ProSieben

Bevor am Abend das Finale von "The Voice of Germany" steigt, hat Sat.1 bereits eine Verlängerung der Marke bekannt gegeben. Während man sich in "The Voice Kids" bereits um die Jüngsten kümmert, sucht der Sender nun nach Teilnehmern über 60.



17.12.2017 - 10:01 Uhr von Marcel Pohlig 17.12.2017 - 10:01 Uhr

Im Heimatmarkt von "The Voice", den Niederlanden, ist der neueste Ableger mit Teilnehmern im fortgeschrittenen Alter noch gar nicht gestartet, Sat.1 hat sich dennoch bereits für eine Adaption entschieden. Wie der Sender am Sonntag bekannt gab, können sich Sänger und Sängerinnen über 60 Jahre ab sofort im Internet für die neue Musikshow bewerben.

Die Verlängerung der Marke ergibt für Sat.1 durchaus Sinn. Neben "The Voice" ist auch "The Voice Kids" bereits eine wichtige Marke im Programm des Senders – und seit der Etablierung des Sonntags als Showabend bedarf es mehr größeren Shows. Da passt eine weitere Show unter der bekannten Marke "The Voice" gut ins Konzept. Sat.1 gibt an, nach "Sängern mit Seele" zu suchen. Wer an einem Casting teilnehmen will, kann dies dann übrigens auch gleich mit seinen Kindern oder Enkeln machen: Die Castings finden im Frühjahr in verschiedenen Städten parallel zur denen der regulären Ausgabe von "The Voice of Germany" statt.

In den Niederlanden hatte RTL4 bereits im Spätsommer einen weiteren Ausbau der Marke "The Voice" angekündigt. Dort müssen die Teilnehmer mindestens 65 Jahre alt sein. Vorgesehen ist eine Ausstrahlung von "The Voice Senior" auch bei unseren Nachbarn allerdings erst im Herbst kommenden Jahres. Sat.1 hat noch keinen Zeitraum angegeben.

